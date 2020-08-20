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10 животных, которые своим видом противоречат эволюции

10 животных, которые своим видом противоречат эволюции (10 фото)

Автор:
20 августа 2020 20:02
Сообщество : Животные
Метки: животные   история   факты   фото   эволюция   
1261
10
В своем развитии во времени Эволюция подкинула современной науке множество загадок. Ученые давно классифицировали большинство живых видов, но часть существ так и осталась за границей их каталога: их просто не нашли куда внести. С тех самых пор ученые пытаются понять, какая ветвь эволюции умудрилась создать животных, которые выходят за рамки общепринятой истории.

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Метки: животные   история   факты   фото   эволюция   
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7  комментариев
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−128
Эльдар Галимов 4 часа назад
Ещё есть некоторые виды:
11)алкаши
12)слушатели всяких моргеншнырей
13) пользователи фишек, мтавящие минусы
Нет, меня нет в этом списке, но в этом списке есть ты, тролль с подгоревшей жопой)
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7k
владимир Эльдар Галимов 4 часа назад
Естественно тебя нет в этом списке!
В нём избранные,а ты так Чмыреныш не разумный
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25k
Игорь Минуту назад
животных, которые своим видом противоречат эволюции
==========
Соседи-алкашня, которые противоречат эволюции, и никакой ковид их сцука не берёт.
Фото не моё, но смысла фоткать этот мусор нет - везде одинаковые.
Добавьте в список, пожалуйста.
животных, которые своим видом противоречат эволюции ========== Соседи-алкашня, которые противоречат эволюции, и никакой ковид их сцука не берёт. Фото не моё, но смысла фоткать этот мусор нет - везде одинаковые. Добавьте в список, пожалуйста.
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38k
SAndre 3 часа назад
когда я слышу или читаю "миллионы-миллионы-лет", я всегда интересуюсь: им паспорт показали?
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380
Полнооборудованный лосось 4 часа назад
Ты дебил? Как можно противоречит эволюции?
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17k
Lynx 4 часа назад
130 млн лет без изменений. За это время динозавров заселили и уничтожили, а этих оставили.
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16k
Очевидное-Невероятное 4 часа назад
Скорее не противоречат, а противятся или неподвластны эволюции.
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Сергей

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