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Эксперты объяснили, на звонки, с каких номеров отвечать не стоит

Эксперты объяснили, на звонки, с каких номеров отвечать не стоит (1 фото)

Автор:
20 августа 2020 06:30
Сообщество : Криминал
Метки: CVC-коды   банки   безопасность   кары   мошенники   смс   советы   эксперты   
2647
1

Специалисты не рекомендуют перезванивать незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809. Провоцировать на обратный звонок мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить.

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Метки: CVC-коды   банки   безопасность   кары   мошенники   смс   советы   эксперты   
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2k
Andy 2 часа назад
Эксперты объяснили, на звонки, с каких номеров отвечать не стоит
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20k
Netyn 6 минут назад
Эксперты объяснили, на звонки, с каких номеров отвечать не стоит
Эксперты объяснили, на звонки, с каких номеров отвечать не стоит
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13k
ВОВЧЕГ 19 минут назад
Я одному звонящему из сбербанка фиксирующему информацию, сказал чтобы он зафиксировал яйца за щеками и куй в горле, он заржал и бросил трубку.
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16k
Lunatic Asylum Полчаса назад
Ставишь Определитель номера, антиспам: Kaspersky Who Calls в (AppStore, GP) и привет все эти звонки. При звонке отображается спамер ли это или нет. А так у большинства этих п*дорасов номера Билайна, а поскольу нормальные люди почти не пользуются Билайном, то можно просто тупо хреначить в ЧС все префиксы Билайна и привет. Эти чмошники даже отображаться не будут.
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149
Nane First NameLast Полчаса назад
Был прикол. Моей маме позвонили с неизвестного номера. Представились сержантом полиции Ивановым. Попросили по тел. уточнить ее паспортные данные. Она повесила трубку. Звонит мне и рассказывает. Говорю ей:
- это мошенники сидельцы названивают.
- и что делать?
- не бери трубку с незнакомых номеров (она знает об этом, я ликбез проводил). Ну можешь еще сходить в полицию заявление написать. Хотя это вряд-ли поможет.
- а я пойду и напишу. Как раз есть время свободное.

Благо, до отделения 5 мин пешком. В отделении у дежурной спрашивает:
- у вас работает сержант Иванов?
- нет таких
- позовите дежурного следователя, я хочу написать заявление о мошенничестве.

Дежурная вызвала, выходит следователька. Мама ей:
- так, мол, и так. Звонил мошенник, представился сержантом Ивановым. Просил сказать паспортные данные. У вас сержант Иванов работает?
- нет
- тогда я вам буду писать заявление
- а номер остался?
- остался
- а давайде ему позвоним
- давайте

Следователька с маминого тел. звонит и говорит, сержант Иванов, спускайся на проходную, тут на тебя заявление писать о мошенничестве будут. Через минуту проявляется сержант))) Так мол, и так, было убийство в этом р-не и мы всех обзваниваем и все такое. Мама говорит - а я при чем к убийству? Ну мы всех прозваниваем, так начальство сказало.

Ну ладно, следователька спрашивает - вы еще будуту писать заявление? Нет. Ну тогда извините, если что, а нас работа ждет.

Тот случай, когда обращение в полицию дало результат)) Но с другой стороны, сиди и думай, то ли правду сержант Иванов сказал, то ли...
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19k
Евгений Полчаса назад
Незнакомые не беру и сразу блокирую.
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14k
Anna 47 минут назад
вроде бы и прописные истины, а дураков меньше не становится
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12k
Patmaz 49 минут назад
Звонят периодически, то платеж подозрительный, то заработок на инвестициях. Как только понимаю, что наипалово, говорю: "С петухами не разговариваю", и кладу трубу.
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81
freepoint 56 минут назад
Скоро появятся эксперты по таблице умножения, млять...
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2k
NIS 58 минут назад
Эксперты объяснили, на звонки, с каких номеров отвечать не стоит
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2k
Serg Час назад
Просто не берите трубку с незнакомых номеров. А московские городские коды 495, 499 сразу в бан.
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14k
Anna Serg 52 минуты назад
а это и не городские бывают. а потроллить?
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753
Черный Час назад
вообще пофиг на подобное, давно уже пользуюсь правилом: "кому надо - тот перезвонит" остальные нужные номера забиты в телефон - их там штук 6 всего
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18k
Виталий Касандров Час назад
Ну учитывая что таки у большинства пользователй давно не кнопочные телефоны то есть приложения от ведущих производителей антивирусов, поисковиков итд примерно под общим названием кто звонил там сразу показывают кто . Естественно что мошенники меняют номера через день но программа мне показала скажем что до меня дозванивается магазин продаже авто а не служба безопасности банка, со спамом и прочем проще, хотя и тут телекомпанию ОРТ записали в спамера но я по интуиция на этот раз взял трубку .
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1k
Albigoec 2 часа назад
Записал себе 2 номера Сбера в Контакты и всё. С них, кстати, ни разу не звонили)) А вот, мошенники, с +7495,499, прям чуть ли не каждые 2 месяца звонят.
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8k
Нихуахуа Albigoec Полчаса назад
Чуть ли не каждые 2 месяца? Ради интереса посчитал - за прошлый месяц 9 звонков. А если к ним прибавить звонки с 906 и 909, получилось 22 звонка.
Чуть ли не каждые 2 месяца? Ради интереса посчитал - за прошлый месяц 9 звонков. А если к ним прибавить звонки с 906 и 909, получилось 22 звонка.
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Есть некоторые банки которые базы продают. У нас в организации был один зп банк и ни кто не звонил. Потом перешли на другой и всем посыпались звонки. Обычно это стоматология, кредиты итп. А те кто звонит на один "гудок" даже не обращаю внимание. И вообще беру только номера из телефонной книги и только тогда когда знаю что должны позвонить (доставка например).
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648
Колючий 2 часа назад
84950695018-с этого номера на днях позвонили, сбером представились, говорили, что у меня взломан сберонлайн и просили скачать приложение генератор))). Только вот политика безопасности у Сбербанка немного другая, там просто блокируют карту и ждут, что вы сами позвоните на горячую линию, либо же явитесь в банк
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216
Наталья Б 2 часа назад
У нас в Латвии любят жителям названивать с налоговой инспекции (VID). Мол, все и вся им должны. Даже те же пенсионеры. Пытаются по-максиму обобрать и обстричь, поскольку денег на всю бюджетную хрень не хватает. Предприятий-то мизер и народ старается покинуть этот дурдом в поисках лучшей доли... Словом, долбят всех и вся. Так вот они звонят с таких номеров, что перезвонить им нельзя. Я несколько раз я пыталась это сделать и мне отвечал голос - типа, такого номера не существует, он недоступен или что-то в этом роде. Косят под Джеймсов Бондов. Вот я и взяла манеру не отвечать на незнакомые номера, а потом перезванивать. Таким образом я отсеяла этих дармоедов.
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246
Bobik 2 часа назад
Никогда не отвечайте, если Вам звонят из Америки с номера 1-202-456-1414. Это телефон Белого Дома, а значит Вам может звонить Дональд Трамп.Сняв трубку Вы можете подпасть под статью о гос измене.
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5k
Николай Bobik 2 часа назад
мля а мне постоянно звонят из округа колумбия для сообщения кода входа в экаунт...))) посадят?
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246
Bobik Николай 2 часа назад
Зависит от Вашей локации.
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