Эксперты объяснили, на звонки, с каких номеров отвечать не стоит

Специалисты не рекомендуют перезванивать незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809. Провоцировать на обратный звонок мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить.
Увеличение активности телефонных мошенников в 2020 году в России такое, что лучшим вариантом было бы вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров, поскольку вероятность того, что это мошенник или спам, весьма реальна. Факт ответа на звонок вреда вам не причинит, но если называть свои банковские данные, CVC-коды и коды из СМС, то мошенники смогут воспользоваться ими в своих целях.
Для того чтобы защитить данные при малейших подозрениях необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты.
Эксперт также советует не перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг). Стимулировать к обратному звонку мошенники могут, моментально сбрасывая вызов после набора номера так, чтобы жертва не успела ответить.
Проверить, что за номер и кому он принадлежит можно с помощью приложений-определителей номеров.
Стало известно, что в июле текущего года, в России было произведено рекордное количество фишинговых атак на банковских клиентов, во время которых злоумышленники использовали фальшивые интернет-адреса и домены. Всего за прошедший месяц специалистами по кибербезопасности было обнаружено 312 доменных имён, имитирующих бренды настоящих банков.
Источник:
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- Если звонит незнакомый номер и спрашивает: «Ты меня слышишь» — немедленно бросайте трубку!
- это мошенники сидельцы названивают.
- и что делать?
- не бери трубку с незнакомых номеров (она знает об этом, я ликбез проводил). Ну можешь еще сходить в полицию заявление написать. Хотя это вряд-ли поможет.
- а я пойду и напишу. Как раз есть время свободное.
Благо, до отделения 5 мин пешком. В отделении у дежурной спрашивает:
- у вас работает сержант Иванов?
- нет таких
- позовите дежурного следователя, я хочу написать заявление о мошенничестве.
Дежурная вызвала, выходит следователька. Мама ей:
- так, мол, и так. Звонил мошенник, представился сержантом Ивановым. Просил сказать паспортные данные. У вас сержант Иванов работает?
- нет
- тогда я вам буду писать заявление
- а номер остался?
- остался
- а давайде ему позвоним
- давайте
Следователька с маминого тел. звонит и говорит, сержант Иванов, спускайся на проходную, тут на тебя заявление писать о мошенничестве будут. Через минуту проявляется сержант))) Так мол, и так, было убийство в этом р-не и мы всех обзваниваем и все такое. Мама говорит - а я при чем к убийству? Ну мы всех прозваниваем, так начальство сказало.
Ну ладно, следователька спрашивает - вы еще будуту писать заявление? Нет. Ну тогда извините, если что, а нас работа ждет.
Тот случай, когда обращение в полицию дало результат)) Но с другой стороны, сиди и думай, то ли правду сержант Иванов сказал, то ли...