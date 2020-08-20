Эксперты объяснили, на звонки, с каких номеров отвечать не стоит

Увеличение активности телефонных мошенников в 2020 году в России такое, что лучшим вариантом было бы вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров, поскольку вероятность того, что это мошенник или спам, весьма реальна. Факт ответа на звонок вреда вам не причинит, но если называть свои банковские данные, CVC-коды и коды из СМС, то мошенники смогут воспользоваться ими в своих целях.

Для того чтобы защитить данные при малейших подозрениях необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты.

Эксперт также советует не перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг). Стимулировать к обратному звонку мошенники могут, моментально сбрасывая вызов после набора номера так, чтобы жертва не успела ответить.

Проверить, что за номер и кому он принадлежит можно с помощью приложений-определителей номеров.

Стало известно, что в июле текущего года, в России было произведено рекордное количество фишинговых атак на банковских клиентов, во время которых злоумышленники использовали фальшивые интернет-адреса и домены. Всего за прошедший месяц специалистами по кибербезопасности было обнаружено 312 доменных имён, имитирующих бренды настоящих банков.