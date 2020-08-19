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В Сети появилось видео разрушения госпиталя во время взрыва в Бейруте

В Сети появилось видео разрушения госпиталя во время взрыва в Бейруте (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 августа 2020 15:17
Сообщество : Жизнь
Метки: бейрут   взрыв   видео   госпиталь   порт   пострадавшие   
2093
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Взрывная волна буквально смела людей, оборудование, двери.

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Метки: бейрут   взрыв   видео   госпиталь   порт   пострадавшие   
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11  комментариев
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13k
VIRO-PAX! 36 минут назад
Писец!!! Вот так живёшь, думаешь что у тебя всё хреново. А посмотришь и понимаешь, что у тебя вообще проблем то по сути нет.
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3k
Петрович 7 минут назад
Беспилотником какой то мега-ас управлял
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1k
vfrcbvec 8 минут назад
Вот еще
Ссылка www.youtube.com
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11k
Павел 48 минут назад
0.58 металлический шкаф падает в 3 см от головы
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4k
Владимир 52 минуты назад
Чему равен взрыв то?
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2k
Борис Карабанов Час назад
Самое главное - вовремя протест замутить. Тогда всё само-собой восстановится, отстроится, наладится.
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1k
веселый просто Час назад
Что за беспилотник? На НЛО похожа конструкция
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9k
Евгений Час назад
Мужик с телефоном на последнем видео вообще красавчик - здание трясется, ему пох*й - шел как и шел.
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14k
sanchesS80 Час назад
После взрывов в Челябинске (метеорит), в Китае в порту, сейчас в Ливане вывод один - видишь неведомую херню с дымом, отойди от окон подальше.
Ну а так обычных людей жалко. Из-за кучки раздолбаев столько проблем.
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103
DoctorBetruger 2 часа назад
У мужиков реакция получше. А женщины норовят еще в окошко посмотреть.
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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
жесть(((
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