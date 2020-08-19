В Сети появилось видео разрушения госпиталя во время взрыва в Бейруте

Взрывная волна буквально смела людей, оборудование, двери.
В распоряжении Telegam-канала RT оказались кадры с камер внутреннего видеонаблюдения, которые засняли момент разрушения госпиталя Святого Георгия во время взрыва в порту Бейрута.
На кадрах видно, как медперсонал, посетителей и пациентов расшвыривает ударной волной и заваливает окнами, дверьми, обломками стен и оборудования. Сколько человек пострадало непосредственно в госпитале не сообщается.
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По предварительным оценкам, ущерб от взрыва 2750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту с нарушением норм на протяжении 6 лет, составил 15 миллиардов долларов. В Бейруте полностью разрушен порт, повреждена половина городских зданий, погибло 170 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести. На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, вынудившие правительство уйти в отставку.
Еще одно видео, но с беспилотника, который показал последствия взрыва изнутри зданий
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Ну а так обычных людей жалко. Из-за кучки раздолбаев столько проблем.