В Сети появилось видео разрушения госпиталя во время взрыва в Бейруте

В распоряжении Telegam-канала RT оказались кадры с камер внутреннего видеонаблюдения, которые засняли момент разрушения госпиталя Святого Георгия во время взрыва в порту Бейрута.

На кадрах видно, как медперсонал, посетителей и пациентов расшвыривает ударной волной и заваливает окнами, дверьми, обломками стен и оборудования. Сколько человек пострадало непосредственно в госпитале не сообщается.