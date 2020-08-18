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Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков

Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков (7 фото)

Автор:
18 августа 2020 20:05
Сообщество : Факты
Метки: авиация   история   факты   
2906
7

Казалось бы, чего тут проще! На заре авиации пилот самолета был одной из самых романтичных профессий. Белый шелковый шарф как нельзя кстати дополнял этот образ. Посмотрите как он гармонично смотрится на фото. Вот вам и объяснение же!

Но оказывается не все так просто...

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Метки: авиация   история   факты   
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29  комментариев
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372
Вадим Штепа 4 часа назад
на машине не оч шелковые шарфы по тогдашней моде. Одна тетка каталась , ага...
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16k
turyst 2 часа назад
Читал. В один наш авиаполк, в начале Великой Отечественной, приехал "проверяющий", к небу, не имевший никакого отношения.
Ну и наехал "неподетски" на летчиков.
Мол, что это за старорежимные привычки?
Убрать эти шарфы!

Командир полка, ничего не сказал.
Но предложил облететь с ним, на У-2, вокруг расположения части.
А тот и согласился.

После взлета, командир заорал: "Немцы! Мессеры! Отстреливайся!"
Ну "горепроверяющий" и вцепился в пулемет, бошкой, в ужасе, крутил, как мог.
А командир, ещё и пилотаж высший ему "показал".

Результат, соответственно, на всю проверяющую шею.
Командир его в сторонку отвёл и объяснил, что к чему.
Благо, тот хоть и дурак был, но, видать, не полный.
Проблем с ним, потом, не было.

(Как-то так было, что запомнилось, в детстве читал. :) )
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2k
TirAn 2 часа назад
ага, а ещё раны перевязывать и слёзы вытирать
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31k
kalinser 3 часа назад
Ну,а теперь для "экспертов"!
Первое фото:Бо Свенсон.
Актер, Сценарист, Режиссер, Продюсер.
Дата рождения:13 февраля, 1941.
Второе фото:Джеймс «Джинжер» Лейси (James «Ginger» Lacey) – один из самых результативных английских летчиков-истребителей «Битвы за Британию». Между июлем и концом октября 1940 года он уничтожил 18 немецких самолетов, среди которых 13 истребителей Bf.109. За это же время 2 раза был сбит сам. С начала войны летал на истребителе «Харрикейн», с 1941 года на «Спитфайре»
Третье фото:Жан Поль Бельмондо,кадр из фильма
"Ас из асов" 1982-й год.
Четвертое фото:точно не известно,но похоже на рекламу часов.
Пятое фото:Слева на право: прапорщики Федоров и Кособрюхов, есаул Ткачев, поручик Бржезовский, лейтенант Дыбовский (без усов), поручик Журавлев. Карчевице, 1915г.
Шестое фото:Амелия Эрхарт 1937-й год.
Седьмое фото:обоина на рабочий стол.
Т.ч. шелковые шарфы пилотов первой мировой,здесь нет!
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4k
Вася 3 часа назад
Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков
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2k
Frank Borman 4 часа назад
В начале ПМВ моторы были в основном звездообразные. В виде смазки использовалось касторовое масло. Из за несовершенства моторов, во время полета брызги масла летели назад, и залепляли физиономию летчика.Так что шарф был нужен, чтобы вытирать харю от масла, и особенно протирать глаза.
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31k
kalinser Frank Borman 3 часа назад
Обычно на харе были очки
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31k
kalinser 4 часа назад
Джеймс «Джинжер» Лейси (James «Ginger» Lacey) – один из самых результативных английских летчиков-истребителей «Битвы за Британию». Между июлем и концом октября 1940 года он уничтожил 18 немецких самолетов, среди которых 13 истребителей Bf.109. За это же время 2 раза был сбит сам. С начала войны летал на истребителе «Харрикейн», с 1941 года на «Спитфайре»

Джеймс «Джинжер» Лейси (James «Ginger» Lacey) – один из самых результативных английских летчиков-истребителей «Битвы за Британию». Между июлем и концом октября 1940 года он уничтожил 18 немецких самолетов, среди которых 13 истребителей Bf.109. За это же время 2 раза был сбит сам. С начала войны летал на истребителе «Харрикейн», с 1941 года на «Спитфайре»
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31k
kalinser 4 часа назад
Ну,а ватники из России ни сном,ни духом о шелковых шарфах не знали


Ну,а ватники из России ни сном,ни духом о шелковых шарфах не знали
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31k
kalinser Александр 3 часа назад
Т.е. галстук Вас не смутил?
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7k
Александр kalinser 3 часа назад
Конечно нет, так как там галстук отсутствует.
Да и вообще, меня галстуки не смущают.
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31k
kalinser Александр 3 часа назад
На втором фото Ваша стрелка упирается четко в верхнюю часть галстука повязанного на на обычную,белую рубашку!
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7k
Александр kalinser 3 часа назад
Был бы это галстук под обычной белой рубашкой, то его бы повязали под воротником обычной белой рубашки, потому что галстуки носят обычно не поверх воротника обычных рубашек, а под ними. Следовательно, его не было бы видно. То есть, это не галстук, а шарф.
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31k
kalinser Александр 2 часа назад
Так под воротником рубашки он и повязан!
Или Вы просто не хотите его увидеть?

Вот эта пестренькая полоска между лацканами...

Так под воротником рубашки он и повязан! Или Вы просто не хотите его увидеть? Вот эта пестренькая полоска между лацканами...
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31k
kalinser 4 часа назад
Фото Ж.П.Бельмондо тому полное доказательство!


Фото Ж.П.Бельмондо тому полное доказательство!
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−30
Barrymore 4 часа назад
целый пост писанины, когда можно было в двух словах объяснить! чтобы пилоты тупо не натирали себе шею вертя головой
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3k
Убийца Прохиндеев Barrymore 4 часа назад
Я про факт и причину шарфа на шее знал в 10 лет. Просто я читал книжки. В том числе про летчиков и моряков. Современным жертвам ЕГЭ, срущим на унитазе только со смартфоном, надо это преподносить как некое тайное знание.
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2k
Pechenegiatakuyt Barrymore 3 часа назад
А ты в следующий раз, если лениво читать, напиши в личку автору и он тебе смску в двух словах напишет..
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−30
Barrymore Pechenegiatakuyt 3 часа назад
а зачем? я ж тему то знаю
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