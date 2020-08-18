Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков

Казалось бы, чего тут проще! На заре авиации пилот самолета был одной из самых романтичных профессий. Белый шелковый шарф как нельзя кстати дополнял этот образ. Посмотрите как он гармонично смотрится на фото. Вот вам и объяснение же!

Но оказывается не все так просто...