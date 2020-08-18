Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков

Казалось бы, чего тут проще! На заре авиации пилот самолета был одной из самых романтичных профессий. Белый шелковый шарф как нельзя кстати дополнял этот образ. Посмотрите как он гармонично смотрится на фото. Вот вам и объяснение же!
Но оказывается не все так просто...
Первая мировая война стала первым серьезным военным конфликтом, в котором была задействована боевая авиация. В то время ВВС во всех странах находились в зачаточном положении, и многие вещи все еще не были доведены в лётном деле не что до совершенства, а хотя бы до ума. Ярким примером тому была летная экипировка, которую пришлось неоднократно дорабатывать. Что интересно, инициатива в то время часто исходила снизу.
Кабины первых самолетов не имели полного остекления. Не существовало и летных скафандров, которые бы брали на себя роль системы жизнеобеспечения летчика. Тем не менее, даже на не очень большой высоте становилось очень холодно.
Вопрос решался доступными для начала XX века способами. Летчики надевали теплую одежду, утепленные шлемофоны, очки для защиты глаз от ветра, а также кожаные куртки или плащи с воротником, которые должны были защищать тело и руки от порывов холодного ветра.
Проблема заключалась лишь в том, что одежда с высоким воротником оказалась крайне непрактичной для воздушного боя. Так как какие-либо высокотехнологичные средства обнаружения в то время отсутствовали, летчики могли полагаться только на визуальное наблюдение за землей и противником в небе. Приходилось очень много крутить головой. Так много, что не спасал даже пришивной подворотничок. Буквально за один вылет пилот мог стереть шею в кровь.
Тогда-то французские летчики первым и додумались до шелковых шарфов. Пилоты просто стали вырезать шарфы из запасов парашютной ткани. А делали парашюты в то время как раз из шелка. В итоге получилось не только утилитарное средство защиты шеи, но и модный аксессуар.
Командование быстро одобрило инициативу офицеров и вскоре шелковый шарф стал во многих подразделениях обязательным предметом экипировки. А уже после Первой мировой войны белый шарфик стал еще и одним из символов летчиков.
Ко Второй мировой войне с развитием профессионального снаряжения о летных шарфах стали постепенно забывать. Хотя они все еще использовались в ряде частей и подразделений, в том числе в Советском Союзе. Сегодня в эпоху гермокостюмов из современных материалов необходимости в шарфах нет.
Тем не менее, в ряде стран они являются элементом традиционного и парадного гардероба летчиков ВВС. Например, в Швеции шелковые шарфы разного цвета означают принадлежность летчиков к разным эскадрильям.
В заключение стоит отметить, что на просторах интернета также бытует миф о том, что шелковые шарфы якобы использовались для определения скорости самолета в силу того, что у машин времен Первой мировой войны отсутствовал кокпит. Подобные утверждения несостоятельны. Оборудование было куда скромнее, даже чем в машинах Второй мировой войны, но датчики скорости и давления уже существовали. Достаточно взглянуть на фото кабины самолета начала XX века.
Источник:
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Ну и наехал "неподетски" на летчиков.
Мол, что это за старорежимные привычки?
Убрать эти шарфы!
Командир полка, ничего не сказал.
Но предложил облететь с ним, на У-2, вокруг расположения части.
А тот и согласился.
После взлета, командир заорал: "Немцы! Мессеры! Отстреливайся!"
Ну "горепроверяющий" и вцепился в пулемет, бошкой, в ужасе, крутил, как мог.
А командир, ещё и пилотаж высший ему "показал".
Результат, соответственно, на всю проверяющую шею.
Командир его в сторонку отвёл и объяснил, что к чему.
Благо, тот хоть и дурак был, но, видать, не полный.
Проблем с ним, потом, не было.
(Как-то так было, что запомнилось, в детстве читал. :) )
Первое фото:Бо Свенсон.
Актер, Сценарист, Режиссер, Продюсер.
Дата рождения:13 февраля, 1941.
Второе фото:Джеймс «Джинжер» Лейси (James «Ginger» Lacey) – один из самых результативных английских летчиков-истребителей «Битвы за Британию». Между июлем и концом октября 1940 года он уничтожил 18 немецких самолетов, среди которых 13 истребителей Bf.109. За это же время 2 раза был сбит сам. С начала войны летал на истребителе «Харрикейн», с 1941 года на «Спитфайре»
Третье фото:Жан Поль Бельмондо,кадр из фильма
"Ас из асов" 1982-й год.
Четвертое фото:точно не известно,но похоже на рекламу часов.
Пятое фото:Слева на право: прапорщики Федоров и Кособрюхов, есаул Ткачев, поручик Бржезовский, лейтенант Дыбовский (без усов), поручик Журавлев. Карчевице, 1915г.
Шестое фото:Амелия Эрхарт 1937-й год.
Седьмое фото:обоина на рабочий стол.
Т.ч. шелковые шарфы пилотов первой мировой,здесь нет!
Да и вообще, меня галстуки не смущают.
Или Вы просто не хотите его увидеть?
Вот эта пестренькая полоска между лацканами...