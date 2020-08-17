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Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете

Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете (3 фото)

Автор:
17 августа 2020 17:53
Сообщество : Истории
Метки: великобритания   конфликт   покупательница   приличный вид   сексизм   странные люди   супермаркет   форма одежды   
2695
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Британка Лорен О'Коннор была страшно оккорблена, когда сотрудники супермаркета заявили, что ее штаны чересчур коротки для похода в магазин. Она не только не стала делать то, о чем ее попросили, но и обвинила сотрудников супермаркета в сексизме.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   конфликт   покупательница   приличный вид   сексизм   странные люди   супермаркет   форма одежды   
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18  комментариев
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8k
Antique computer 2 часа назад
"ее твиттере появился представитель супермаркета, который принес свои извинения за "неприятный инцидент", заявив, что в данный момент проводится расследование происшествия."

Надеюсь, по итогам расследования этой туше запретят появляться в супермаркетах этой сети. Ибо нефиг.
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1k
Александр 5 минут назад
Британские ученые передали эстафету? Такое впечатление, что вся Британь сейчас какой-то муйней страдает...
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3k
livaneth Полчаса назад
Вот это показывают по телевизору и даже не ставят ограничение 18+
С другой стороны тут фигурка конечно получше
Вот это показывают по телевизору и даже не ставят ограничение 18+ С другой стороны тут фигурка конечно получше
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788
Estie Полчаса назад
Это не шорты, а трусы. Я возмущен, что такие особи, в обтягивающих трусах ходят по улице, совращая малолетних, из которых в итоге вырастят похотливые извращенцы, или того хуже сэксуальные маньяки. Требую запретить ей выходить из дома.
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25k
Ashabad 36 минут назад
В который раз убеждаюсь, что Содом и Гомора - это не легенда. На всякий случай предупреждаю - я неверующий.
Просто в нашем информационном пространстве стали очень часто пропагандировать идиотизм. Раньше идиотизма тоже было много, но его старались не выпячивать, скрывать.
Раньше было "модно казаться умным". А сейчас "модно прикинутся дурачком".
На фоне слабеющего США, конфликта между США и Китаем, надвигающегося экономического кризиса, это знаете ли тревожно всё наблюдать.
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170
andrey 38 минут назад
прав был дед,зачем эти ляхи целюлитные на показ выставлять ?
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14k
Мойша 41 минуту назад
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
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17k
Alf Час назад
Кто сказал, что короткие?
Вот вам действительно короткие и даже очень...
Кто сказал, что короткие? Вот вам действительно короткие и даже очень...
Кто сказал, что короткие? Вот вам действительно короткие и даже очень...
Кто сказал, что короткие? Вот вам действительно короткие и даже очень...
Кто сказал, что короткие? Вот вам действительно короткие и даже очень...
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1k
Иришка Поддубная Alf 50 минут назад
На таких жопах - нормально! А на ляхи, что в посте, лучше и вправду что-то более длинное натянуть.
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28k
Элек Мек 2 часа назад
Мля,какие мы привередливые,девка как девка,я бы вдул!
Был у нас на работе дед, мне так казалось,потому как самому было 20,так у него поговорка была,Всю шваль на хрен пяль,Бог увидит хорошую даст.
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16k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
надо было футболку снять и идти с голым торсом!
---
не сделала, тогда закрой рот и больше не говори о сексизме.
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571k
XoCTeJI 2 часа назад
У нас таких хватает,в лосинах любят ходить)
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339
Павел 2 часа назад
Зрелище действительно неприятное, я согласен с пожилым джентельменом.
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9k
Олегbl4 2 часа назад
В магазине:
-Дэвушька, женьский трусы 56-й размэр есть?
-Да, есть.
-Слющай, будут пакупат тэлэфончик вазьми,да?
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6k
Кенвуд 2 часа назад
Геи забеспокоились, что она их мужиков может соблазнить.
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10k
[email protected] 2 часа назад
Вот такие сейчас в Европе девушки.... И их там 80% толстенных. Не дай бог Россия до такого доживёт(((
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2k
Frank Borman [email protected] 2 часа назад
Это не европейские девушки, а британские бабы. Они там практически все свиноматки.
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12k
Роман Frank Borman 16 минут назад
Да у нас такой же процент жирных
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