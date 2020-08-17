Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете

Британка Лорен О'Коннор была страшно оккорблена, когда сотрудники супермаркета заявили, что ее штаны чересчур коротки для похода в магазин. Она не только не стала делать то, о чем ее попросили, но и обвинила сотрудников супермаркета в сексизме.
Британка Лорен О'Коннор обвинила в сексизме сотрудников супермаркета Sainsbury's, которые заявили, что она пришла в магазин в слишком коротких шортах. На девушке была обычная полосатая футболка и короткие шорты розового цвета. Для Британии, где в эти дни температура не опускается ниже 32 градусов, такая форма одежды сейчас вполне стандартна. Однако сотрудник супермаркета указал ей на то, что для магазина ее шорты чересчур откровенна, и попросил ее выпустить футболку и прикрыться ею. Лорен была страшно оскорблена, о чем рассказала на своей странице в твиттере.
"Я страшно зла, - пишет Лорен О'Коннор. - Ко мне только что подошел сотрудник супермаркета Sainsbury's в Стейнсе и предложил выпустить футболку, чтобы прикрыться. Им пожаловался какой-то пожилой мужчина, и они заявили мне, что я одета неподобающе. На улице 32 градуса! Если я хочу носить шорты, я буду их носить! Вот, посмотрите на фото, - именно в таком виде я пришла в магазин. Я всего лишь хотела купить фруктовый лед - и за это меня застыдили в супермаркете!"
Возмущенная Лорен задается вопросом: доколе общество будет указывать женщинам, как им одеваться? "Я часто вижу в супермаркете мужчин с голым торсом, - пишет она. - И что-то я сомневаюсь, что кто-нибудь велит им прикрыться". По словам Лорен, она чувствует себя пострадавшей, поскольку "устала защищать свое право на жизнь и на ношение коротких обтягивающих шортов".
"Я страшно зла, - пишет Лорен О'Коннор. - Ко мне только что подошел сотрудник супермаркета Sainsbury's в Стейнсе и предложил выпустить футболку, чтобы прикрыться. Им пожаловался какой-то пожилой мужчина, и они заявили мне, что я одета неподобающе. На улице 32 градуса! Если я хочу носить шорты, я буду их носить! Вот, посмотрите на фото, - именно в таком виде я пришла в магазин. Я всего лишь хотела купить фруктовый лед - и за это меня застыдили в супермаркете!"
Возмущенная Лорен задается вопросом: доколе общество будет указывать женщинам, как им одеваться? "Я часто вижу в супермаркете мужчин с голым торсом, - пишет она. - И что-то я сомневаюсь, что кто-нибудь велит им прикрыться". По словам Лорен, она чувствует себя пострадавшей, поскольку "устала защищать свое право на жизнь и на ношение коротких обтягивающих шортов".
Многие обитатели сети, прочитав сообщение Лорен, назвали поведение сотрудников супермаркета "отвратительным" и "незаконным", согласившись с Лорен в том, что такой подход является сексистским.
Однако были и такие, кто заявлял, что девушка гонится за дешевым пиаром, а ее шорты и впрямь чересчур коротки. В конце концов, в ее твиттере появился представитель супермаркета, который принес свои извинения за "неприятный инцидент", заявив, что в данный момент проводится расследование происшествия.
Однако были и такие, кто заявлял, что девушка гонится за дешевым пиаром, а ее шорты и впрямь чересчур коротки. В конце концов, в ее твиттере появился представитель супермаркета, который принес свои извинения за "неприятный инцидент", заявив, что в данный момент проводится расследование происшествия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: великобритания конфликт покупательница приличный вид сексизм странные люди супермаркет форма одежды
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Надеюсь, по итогам расследования этой туше запретят появляться в супермаркетах этой сети. Ибо нефиг.
С другой стороны тут фигурка конечно получше
Просто в нашем информационном пространстве стали очень часто пропагандировать идиотизм. Раньше идиотизма тоже было много, но его старались не выпячивать, скрывать.
Раньше было "модно казаться умным". А сейчас "модно прикинутся дурачком".
На фоне слабеющего США, конфликта между США и Китаем, надвигающегося экономического кризиса, это знаете ли тревожно всё наблюдать.
Вот вам действительно короткие и даже очень...
Был у нас на работе дед, мне так казалось,потому как самому было 20,так у него поговорка была,Всю шваль на хрен пяль,Бог увидит хорошую даст.
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не сделала, тогда закрой рот и больше не говори о сексизме.
-Дэвушька, женьский трусы 56-й размэр есть?
-Да, есть.
-Слющай, будут пакупат тэлэфончик вазьми,да?