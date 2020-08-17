Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете

Британка Лорен О'Коннор обвинила в сексизме сотрудников супермаркета Sainsbury's, которые заявили, что она пришла в магазин в слишком коротких шортах. На девушке была обычная полосатая футболка и короткие шорты розового цвета. Для Британии, где в эти дни температура не опускается ниже 32 градусов, такая форма одежды сейчас вполне стандартна. Однако сотрудник супермаркета указал ей на то, что для магазина ее шорты чересчур откровенна, и попросил ее выпустить футболку и прикрыться ею. Лорен была страшно оскорблена, о чем рассказала на своей странице в твиттере.

"Я страшно зла, - пишет Лорен О'Коннор. - Ко мне только что подошел сотрудник супермаркета Sainsbury's в Стейнсе и предложил выпустить футболку, чтобы прикрыться. Им пожаловался какой-то пожилой мужчина, и они заявили мне, что я одета неподобающе. На улице 32 градуса! Если я хочу носить шорты, я буду их носить! Вот, посмотрите на фото, - именно в таком виде я пришла в магазин. Я всего лишь хотела купить фруктовый лед - и за это меня застыдили в супермаркете!"

Возмущенная Лорен задается вопросом: доколе общество будет указывать женщинам, как им одеваться? "Я часто вижу в супермаркете мужчин с голым торсом, - пишет она. - И что-то я сомневаюсь, что кто-нибудь велит им прикрыться". По словам Лорен, она чувствует себя пострадавшей, поскольку "устала защищать свое право на жизнь и на ношение коротких обтягивающих шортов".