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Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!

Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти! (10 фото)

Автор:
17 августа 2020 06:01
Метки: интересное   история   котенок   преследование   
407
10
Хина Кавасаки шла домой через парк, когда ее внимание вдруг привлек кошачий писк. В два прыжка возле нее очутился щуплый бродячий котенок и начал буквально преследовать девушку!

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Метки: интересное   история   котенок   преследование   
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24k
Антон Час назад
Ещё один жалкий кожаный мешок попался в мягкие лапы
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53
freepoint 42 минуты назад
"Хина Кавасаки шла домой через парк"
Я раньше думал, что Кавасаки только ездить могут... )
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8k
Denissg freepoint 18 минут назад
В них даже жить можно )
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