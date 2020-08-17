Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!

«Она заснула сразу же, как очутилась в моей комнате, — рассказала Хина изданию Bored Panda, — словно вернулась домой! Теперь мы одна семья. Я назвала ее Велл, и сейчас ей 2,5 года».

Велл и Хина все делают вместе. Посмотрите эти фотографии и убедитесь: это была любовь с первого взгляда.