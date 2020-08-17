Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!

Хина Кавасаки шла домой через парк, когда ее внимание вдруг привлек кошачий писк. В два прыжка возле нее очутился щуплый бродячий котенок и начал буквально преследовать девушку!
«Она заснула сразу же, как очутилась в моей комнате, — рассказала Хина изданию Bored Panda, — словно вернулась домой! Теперь мы одна семья. Я назвала ее Велл, и сейчас ей 2,5 года».
Велл и Хина все делают вместе. Посмотрите эти фотографии и убедитесь: это была любовь с первого взгляда.
Велл и Хина все делают вместе. Посмотрите эти фотографии и убедитесь: это была любовь с первого взгляда.
Хина шла через парк, как вдруг…
せっかくなので、なぜか僕についてきたときの動画も置いておきますね。 pic.twitter.com/aZciLpeKl6— ヨシオカユーキa.k.a川崎ヒナ (@Kawasaki_Hina) September 4, 2015
Когда Хина опомнилась, она уже несла крошечный пушистый комок к себе домой. Там котенок сразу же заснул!
Теперь они даже стирают вместе.
Мы — одна семья!
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Метки: интересное история котенок преследование
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