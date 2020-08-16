Украина придумала, как в обход санкций наладить производство грузовиков «ГАЗель»

Дистрибьютор Горьковского автомобильного завода на Украине «Motor Development Group» объявил о появлении нового бренда коммерческих авто. Под незамысловатой маркой HDC украинский производитель запустил выпуск и продажу модели «ГАЗель Бизнес» российского производства.
С помощью простейшего трюка с переименованием местные компании обошли ряд ограничений и запретов, мешающих бизнесу из-за санкционной войны между Россией и Украиной. Пока гамму моделей HDC ограничили бортовыми грузовиками с бензиновыми двигателями четырёх разных вариаций.
Локализовать производство грузовиков Горьковского автозавода украинского дистрибьютора вынудил запрет на импорт авто российской сборки на территорию Украины, вступивший в силу 1 января этого года. Руководство «Motor Development Group» не стало изобретать велосипед, а пошло по простейшему пути. На украинских предприятиях «ГАЗели» собираются из российских машинокомплектов. А на выходе меняется марка авто и наименование модификации. Отличия между HDC и оригиналом из РФ минимальны – только в шкильдиках и логотипах. С последними, кстати, тоже не заморачивались. Три буквы написаны на таком же щите, на каком в России красуется символ Нижнего Новгорода.
В данный момент модельная линейка ограничена грузовиками с бортовым кузовом и заднеприводными грузовичками-шасси. Цена на все модели колеблется в районе полумиллиона гривен. Сейчас эта самая дешёвая марка авто таких габаритов на Украине.
Автор материала: Юлия Короткова
Автор материала: Юлия Короткова
Авторский пост
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Метки: газель грузовиков производство украина
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Автор! Когда копипастишь, хотя бы по диагонали, просматривай материал.
1. ГАЗон-Некст
2. ГАЗель-Некст
3. ГАЗель-Бизнес
От такая уйня малята
Оказалось нет - москали кляти подсуетились и толкают свою продукцию под новым брендом