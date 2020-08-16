Украина придумала, как в обход санкций наладить производство грузовиков «ГАЗель»

Локализовать производство грузовиков Горьковского автозавода украинского дистрибьютора вынудил запрет на импорт авто российской сборки на территорию Украины, вступивший в силу 1 января этого года. Руководство «Motor Development Group» не стало изобретать велосипед, а пошло по простейшему пути. На украинских предприятиях «ГАЗели» собираются из российских машинокомплектов. А на выходе меняется марка авто и наименование модификации. Отличия между HDC и оригиналом из РФ минимальны – только в шкильдиках и логотипах. С последними, кстати, тоже не заморачивались. Три буквы написаны на таком же щите, на каком в России красуется символ Нижнего Новгорода.