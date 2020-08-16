FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Вся правда про людей с портативной колонкой Вся правда про людей с портативной колонкой Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию Куртуазная любовь, что же это такое? Куртуазная любовь, что же это такое? Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов «Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной «Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу 15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу Японцев возмутила новая российская монета Японцев возмутила новая российская монета Люди и лица Люди и лица Фотоподборка Фотоподборка Свежие Кубики Свежие Кубики Спортивные и смешные кубы на субботу и воскресенье Спортивные и смешные кубы на субботу и воскресенье Гифки Гифки Кот - обувной вор Кот - обувной вор Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Очаровательные клыкастые домашние любимцы Очаровательные клыкастые домашние любимцы Гифки разные Гифки разные Суровый челябинский велосипедист Суровый челябинский велосипедист
Украина придумала, как в обход санкций наладить производство грузовиков «ГАЗель»

Украина придумала, как в обход санкций наладить производство грузовиков «ГАЗель» (3 фото)

Автор:
16 августа 2020 12:35
Метки: газель   грузовиков   производство   украина   
969
3
Дистрибьютор Горьковского автомобильного завода на Украине «Motor Development Group» объявил о появлении нового бренда коммерческих авто. Под незамысловатой маркой HDC украинский производитель запустил выпуск и продажу модели «ГАЗель Бизнес» российского производства.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: газель   грузовиков   производство   украина   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
48k
Серый 2 часа назад
Странно. А я думал им уже давно любимый хозяин завод Форд построил бесплатно, а немцы Мерседес втюхивают унижаясь. Зрада какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
78k
Taras Kozalupko 49 минут назад
Украина придумала, как в обход санкций наладить производство грузовиков «ГАЗель»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Курык Марий 56 минут назад
На первой фотке, явно ГАЗон-Некст, а не ГАЗель.

Автор! Когда копипастишь, хотя бы по диагонали, просматривай материал.

1. ГАЗон-Некст
2. ГАЗель-Некст
3. ГАЗель-Бизнес
На первой фотке, явно ГАЗон-Некст, а не ГАЗель. Автор! Когда копипастишь, хотя бы по диагонали, просматривай материал. 1. ГАЗон-Некст 2. ГАЗель-Некст 3. ГАЗель-Бизнес
На первой фотке, явно ГАЗон-Некст, а не ГАЗель. Автор! Когда копипастишь, хотя бы по диагонали, просматривай материал. 1. ГАЗон-Некст 2. ГАЗель-Некст 3. ГАЗель-Бизнес
На первой фотке, явно ГАЗон-Некст, а не ГАЗель. Автор! Когда копипастишь, хотя бы по диагонали, просматривай материал. 1. ГАЗон-Некст 2. ГАЗель-Некст 3. ГАЗель-Бизнес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Война войной, а обед по расписанию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Taras Kozalupko ☣️Месть печенегов☣️ 50 минут назад
Ничего личного, просто бизнес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
prostoVetal22 Час назад
Кому война,а кому бабло.Нам санкции,а бизнесу пох.й.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин Безумов 2 часа назад
Ненуачо. Лады на ЗАЗе стали собирать, очередь до ГАЗелей дошла.
От такая уйня малята
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
wasjan 2 часа назад
ХОХЛОзель лучше звучит :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Надо бы скопировать хохловское ноу-хау. Раз хохлы не сертифицируют и не обслуживают российские самолеты Ан, надо их переименовать. Ну, допустим, Ан-24 станет Иванов-24. И проблема будет решена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
265
ezhik Frank Borman 2 часа назад
НЕ! лучше кацаполёт-24, хрен догадается кто ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER 2 часа назад
Я уж было удивился шо шото делают сами.
Оказалось нет - москали кляти подсуетились и толкают свою продукцию под новым брендом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Евгений Эдельштейн 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км В Киеве ЛГБТ-активисты вывесили радужный флаг на монументе "Родина-мать" В Киеве ЛГБТ-активисты вывесили радужный флаг на монументе "Родина-мать" В Совфеде дали оценку психическому здоровью «идущему на штурм Крыма» Турчинову В Совфеде дали оценку психическому здоровью «идущему на штурм Крыма» Турчинову В голове не укладывается: Украина В голове не укладывается: Украина На Украине памятник Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту На Украине памятник Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту Роскосмос приготовил ответ Маску: предприятие начинает выпуск лифтов с голосом Гагарина Роскосмос приготовил ответ Маску: предприятие начинает выпуск лифтов с голосом Гагарина
Чёрный кот

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33539



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку
1
136
Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего...
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
1
166
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
﻿
Набирающие популярность
Как правильно мерить температуру ртутным градусником
0
12
Как правильно мерить температуру ртутным градусником
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
0
153
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#забавно#прикольные#сша#люди#спорт#интересное#кошки
#факты#интересно#природа#путешествия#на различный вкус#звери#собака#белоруссия#кино#красиво
#юмор#прикол#картинки#смешные#россия#комментарии#соцсети#домашние животные#кошка#протесты

На что жалуетесь?

Вернуться