Люди в возрасте показывают свои смелые и яркие прически

История такая: 74-летняя Патти Смид опубликовала в Твиттере фотографии своей новой разноцветной прически и собрала много одобрительных отзывов. А потом и другие пользователи подтянулись и доказали, что тоже любят сделать на голове что-нибудь яркое и неординарное. Это же лучше, чем седина изо дня в день?
Патти написала, что из-за ее профессии ей всегда приходилось выбирать консервативный стиль прически, и ничего подобного раньше она позволить себе не могла
Это уже не первый эксперимент Патти с волосами - в предыдущий раз она покрасилась в сиреневый. Кстати, прически ей делает сын, он парикмахер-стилист
Публикация Патти понравилась пользователям Твиттера, и сразу пошли отклики на эту тему. Можно ли в солидном возрасте краситься в безумные цвета и выстригать виски? Не слишком ли странно это выглядит? Многие поддержали Патти и собралась уже целая коллекция нескучных причесок. Смотрим!
"Мне 52 года"
"Мне 78 лет и на последний День Благодарения я выглядела вот так"
"Главное - чтобы вам самим прическа нравилась, остальное неважно"
"Так держать, девочка! Я только что уволилась после 30 лет работы в пожарной службе - и покрасила волосы вот так"
"Красиво! А это я и моя бабушка (ей 72 года). Мы с ней обе как-то решили покраситься в ярко-розовый"
"Мне 62 года и я делаю, что хочу"
"Мне нравится, вы выглядите потрясающе! А я вот такие разноцветные пряди крашу, мне 52 года"
"Я молодая бабушка и крашусь в фиолетовый!"
"Супер! А мне 52 года. Вот какую штуку сегодня сделал. Любите себя и будьте счастливы!"
"Красота! Окрашивание у вас фантастическое. А вообще неважно, что я думаю, главное, что вы сами думаете"
"Мне 60 лет и на днях я сделала это"
"Мне 52 года. Мою прическу можно снять (это парик), но она мне все равно нравится. Чувствую себя гораздо моложе!"
"Да мы с вами сестры по разуму"
"Выражаю вам свою полную поддержку. Подпись: член клуба розовых волос"
"О, ваш сын - профи! А вот мои волосы, этот цвет меня очень радует"
"Моя 11-летка уговорила мою маму покрасить одну прядь в синий цвет!"
"Моей маме 83 года и она просит меня делать ей прическу раз в месяц"
"Мне 61 год"
"Моей маме 70 лет и она попросила меня добавить немного зеленого цвета к ее волосам!"
"Патти, мне нравится ваша прическа! А вот моя..."
"Покрасила маму в розовый цвет, впервые. Она довольна"
"Восхитительно! Добро пожаловать в клуб ярких волос!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: волосы. покраска волосы. прическа крашеные окраска парикмахерское искусство прически разноцветные волосы соцсети
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Причёска, её стиль и цвет волос должны соответствовать характеру человека, его темпераменту и т.д. и т.п. А если хочется красок в жизни, повяжи цветастый платочек на шею!
Поэтому всегда боялся выглядеть глупо.
Так-то сейчас каждый старается выделиться из серой толпы любым способом. Не понимая, что тут же становится частью толпы пёстрых долпайопов.
Ну и что может быть хуже этого? Тебе должно быть посрать на мнение окружающих. Твоя внешность, можешь делать с ней всё что захочешь. Или лучше становится частью толпы серых закомплексованных "долпайопов"?
Это прямой путь на гонки по ночам ревущими машинами по спальным районам. Жарка сосисок на вечном огне. Ловля покемонов в церкви. И т.д.
Мода как работает? Завтра 5-10 идиотов будут ходить с отрубленным мизинцем на правой руке. Запилят пост на фишках - как это модно, оригинально и круто. И найдутся имбецилы (извините, конечно - оригиналы) которые повалят рубить себе мизинцы.
По законам колористики, желтый цвет маскируют-смывают синим-фиолетовым.
Советский рынок представил тонер Палладу. Тонер сильноконцетрирован и может зафиолетить при не правильном использовании.
Если это не противоречит закону,то при чём тут смелость?