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Люди в возрасте показывают свои смелые и яркие прически

Люди в возрасте показывают свои смелые и яркие прически (25 фото)

Автор:
16 августа 2020 10:05
Метки: волосы. покраска   волосы. прическа   крашеные   окраска   парикмахерское искусство   прически   разноцветные волосы   соцсети   
1430
25
История такая: 74-летняя Патти Смид опубликовала в Твиттере фотографии своей новой разноцветной прически и собрала много одобрительных отзывов. А потом и другие пользователи подтянулись и доказали, что тоже любят сделать на голове что-нибудь яркое и неординарное. Это же лучше, чем седина изо дня в день?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: волосы. покраска   волосы. прическа   крашеные   окраска   парикмахерское искусство   прически   разноцветные волосы   соцсети   
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14k
Н.Е. Верная 4 часа назад
Люди в возрасте показывают свои смелые и яркие прически
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253
Николай Краснов 11 минут назад
Никогда ! Никогда не открывайте зеленку зубами......
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361
Lii Wai Полчаса назад
Ну не знаю. Этим дамам гораздо больше подошел бы естественный цвет волос.
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7k
Hocico 44 минуты назад
Дай Бог дожить до 70-80 и не облысеть, с удовольствием побуду дедушкой с синим ирокезом.
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4k
Leo Sun Час назад
На некоторых выглядит довольно странно. Я думаю так: если твоя причёска и цвет волос такие же безбашенные, как и ты сам(а), то всё норм. Это гармонично. Но если какая-нить бабка раскрасилась в цвета оперения попугая и с унылым, хмурым видом сидит в метро, "распространяя позитив и веселье", то это ужасно.

Причёска, её стиль и цвет волос должны соответствовать характеру человека, его темпераменту и т.д. и т.п. А если хочется красок в жизни, повяжи цветастый платочек на шею!
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490
Homem Час назад
Подумаешь !?Со временем видимо праздника хочется .Поэтому в данной ситуации цвет волос не природа,а состояние души.
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2k
Platinum 2 часа назад
Каждый др0чит как он хочет, не стоит уделять этому особого внимания и всё уляжется:
Каждый др0чит как он хочет, не стоит уделять этому особого внимания и всё уляжется:
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121
Катерина Акентьева 2 часа назад
Это круто что пожилые люди добавляют красок в свою жизнь, если тебе 60 это не значит что жизнь кончена и остается только вязать носки и смотреть малышеву
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7k
Hocico Катерина Акентьева 47 минут назад
О том и речь, беда, если вместе с телом стареет и душа, а если в душе ты все такой же подросток, даже в 80, то ты уже живешь, а не существуешь, и хочешь всеми способами добавлять красок в каждый свой день, независимо от того, что подумают окружающие.
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9k
Neverь 2 часа назад
Ничего нового для наших бабушек

Ничего нового для наших бабушек
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48k
smakido 2 часа назад
Как по-новому "заиграла " поговорка нашего народа :" Седина в висок ,а бес в ребро !"
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826
alex 2 часа назад
Люди в возрасте показывают свои смелые и яркие прическиПосмотреть
Люди в возрасте показывают свои смелые и яркие прически
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49
Амэ 3 часа назад
Ну... ничего, наверное? Но мне лично ярковато. Я бы так не смогла. Мне кажется,так головы красят народ в десятом классе,чисто от экзаменов отвлечься.
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25k
Игорь 3 часа назад
Мне всегда искренне жаль людей, которые делают смелые эксперименты со своей внешностью ради того чтоб впечатлить кого-то там. Сами при этом пасть порвут любому убеждая, что это они сами для себя так делают.
Поэтому всегда боялся выглядеть глупо.
Так-то сейчас каждый старается выделиться из серой толпы любым способом. Не понимая, что тут же становится частью толпы пёстрых долпайопов.
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1k
Сашкин Игорь 3 часа назад
"Поэтому всегда боялся выглядеть глупо."
Ну и что может быть хуже этого? Тебе должно быть посрать на мнение окружающих. Твоя внешность, можешь делать с ней всё что захочешь. Или лучше становится частью толпы серых закомплексованных "долпайопов"?
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25k
Игорь Сашкин 3 часа назад
"Тебе должно быть посрать на мнение окружающих."
Это прямой путь на гонки по ночам ревущими машинами по спальным районам. Жарка сосисок на вечном огне. Ловля покемонов в церкви. И т.д.
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7k
Hocico Игорь 45 минут назад
Давайте не путать небольшую глупость, приносящую красок в твою жизнь и никому не мешающую и аморальное, опасное или вовсе противозаконное поведение.
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208
im240 3 часа назад
есть пара не удачных, а в остальном вполне интересно получилось
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12k
Hairy. 3 часа назад
Почему у старых теток Паталогическая страсть именно к фиолетовым волосам???
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25k
Игорь Hairy. 3 часа назад
Так салоны по покраске расширяют рынки. А попугайская расцветка наверняка стоит дороже.
Мода как работает? Завтра 5-10 идиотов будут ходить с отрубленным мизинцем на правой руке. Запилят пост на фишках - как это модно, оригинально и круто. И найдутся имбецилы (извините, конечно - оригиналы) которые повалят рубить себе мизинцы.
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9
Дмитр Шалаев Hairy. 53 минуты назад
Всё из-за седины. Не всем удаётся белоснежно поседеть, чаще всего идет не равномерно, желтоватыми клочками.
По законам колористики, желтый цвет маскируют-смывают синим-фиолетовым.
Советский рынок представил тонер Палладу. Тонер сильноконцетрирован и может зафиолетить при не правильном использовании.
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28k
Haratemich 4 часа назад
Люди в возрасте показывают свои смелые и яркие прически
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7k
Maddy8 4 часа назад
Как по мне какой то бред. В плане: хочешь делай,не хочешь не делай.
Если это не противоречит закону,то при чём тут смелость?
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115k
DeOrio 4 часа назад
Люди в возрасте показывают свои смелые и яркие прически
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7k
Prostovopros DeOrio 4 часа назад
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2k
Арт 4 часа назад
Хм. ..откуда столько негативных коментов?? Такие прически не показывают отсутствия ума, а говорят что люди в возрасте - тоже ЛЮДИ, и им тоже хочется подурковать! Вы лучше посмотрите щас на молодняк,и на ихние флеши и челенджи.... То ссут в штаны, и снимают это на видео, то ещё какая то Ху*ня! Вот за таких реально стыдно должно быть, а вы тут на яркие прически гоните
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3k
Доктор Ботов 4 часа назад
Это какой-то позор...
Это какой-то позор...
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2k
Барсук 4 часа назад
Если человек это сделал для СЕБЯ (!), он не будет это куда-то выкладывать (это для дома, для семьи, для себя, наконец...) Если он закомплексованное тело, (обратите внимание, в основном, это люди из благополучных "иноземцев"!), дуй к психологу/психиатру.... Хочешь покраситься, добро, не вижу препятствий, хоть в серо-буро-маливчатый... Накуя это нужно выкладывать на всеобщее обозрение??? Тебе одобрение нужно??? Дык, это... опять же к психиатру
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173
PaulineWitch Барсук 3 часа назад
Почему Вы так категоричны: "Если человек это сделал для СЕБЯ (!), он не будет это куда-то выкладывать"? Может как раз дело в том, что "благополучные "иноземцы" открыты миру и не считают людей вокруг врагами, поэтому и делятся своими чувствами со всеми?
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4k
Leo Sun Барсук Час назад
Согласна. Теперь и пукнуть боятся, не опубликовав об этом пост в соцсетях. Там же ЛАЙКИ, ЛАЙКИ!!!
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