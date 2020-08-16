Люди в возрасте показывают свои смелые и яркие прически

История такая: 74-летняя Патти Смид опубликовала в Твиттере фотографии своей новой разноцветной прически и собрала много одобрительных отзывов. А потом и другие пользователи подтянулись и доказали, что тоже любят сделать на голове что-нибудь яркое и неординарное. Это же лучше, чем седина изо дня в день?

Патти написала, что из-за ее профессии ей всегда приходилось выбирать консервативный стиль прически, и ничего подобного раньше она позволить себе не могла 0 Источник:

Это уже не первый эксперимент Патти с волосами - в предыдущий раз она покрасилась в сиреневый. Кстати, прически ей делает сын, он парикмахер-стилист 0 Источник:

Публикация Патти понравилась пользователям Твиттера, и сразу пошли отклики на эту тему. Можно ли в солидном возрасте краситься в безумные цвета и выстригать виски? Не слишком ли странно это выглядит? Многие поддержали Патти и собралась уже целая коллекция нескучных причесок. Смотрим!

"Мне 78 лет и на последний День Благодарения я выглядела вот так" 0 Источник:

"Так держать, девочка! Я только что уволилась после 30 лет работы в пожарной службе - и покрасила волосы вот так" 0 Источник:

"Красиво! А это я и моя бабушка (ей 72 года). Мы с ней обе как-то решили покраситься в ярко-розовый" 0 Источник:

"Мне нравится, вы выглядите потрясающе! А я вот такие разноцветные пряди крашу, мне 52 года" 0 Источник:

"Супер! А мне 52 года. Вот какую штуку сегодня сделал. Любите себя и будьте счастливы!" 0 Источник:

"Красота! Окрашивание у вас фантастическое. А вообще неважно, что я думаю, главное, что вы сами думаете" 0 Источник:

"Мне 52 года. Мою прическу можно снять (это парик), но она мне все равно нравится. Чувствую себя гораздо моложе!" 0 Источник:

"О, ваш сын - профи! А вот мои волосы, этот цвет меня очень радует" 0 Источник:

"Моя 11-летка уговорила мою маму покрасить одну прядь в синий цвет!" 0 Источник:

"Моей маме 83 года и она просит меня делать ей прическу раз в месяц" 0 Источник: