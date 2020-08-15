Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов

Во второй половине 80-ых махровым цветом расцвело кооперативное движение. Появились первые киоски торгующие записанными кассетами. Началась эпоха аудио пиратства. Благо в те времена эстрадных групп развелось как грибов после дождя и новые альбомы песен выходили практически каждую неделю. Как же копировали кассеты аудио пираты?
Самым мелким звеном были киоски в спальных районах. На дорогую технику денег не было, поэтому при тиражировании использовали технику СССР: катушечный магнитофон первого или высшего класса на воспроизведение, а для записи кассетники "Вега","Маяк", "Вильма"
Зато такие мелкие киоски старались "держать качество". За проданную кассету с низким качеством могли и морду набить, да и дурная слава быстро распространится.
Более крупные аудио пираты-это владельцы сети киосков, как правило расположенные в доходных местах (вокзалы, рынки, универмаги и т.д.). Тут уже использовали промышленные дубликаторы. Хотя они стоили очень дорого, но за счет режима ускоренной перезаписи окупали свою стоимость за месяц-полтора. Поэтому их называли "монетный двор".
Наиболее распространенные марки:
Telex 4000XL
Одна дека для воспроизведения оригинала и три для записи. Настоящий монстр копирования. Возможно последовательное подключение 10 устройств (27 кассет одновременно) Переписывается сразу 4 дорожки. Возможна ускоренная в 16 раз!!! перезапись . На запись одной кассеты уходит 2 минуты. К сожалению, ускоренная перезапись съедает качество. Хотя производитель декларирует полосу не менее 40-10.000Гц, в реальности такое качество возможно только при двукратном повышении скорости перезаписи. Наша "Электроника 302" писала и то качественней.
Sony CCP-2300
По характеристикам аналогичен Telex 4000XL . Цена в начале 90х доходила до 25 тыс рублей ( автомобиль Волга -16тыс.руб.)
Recordex Soundmaster Pro
Типичный американский дизайн. Отличается от предыдущих дубликаторов только количеством кассет.
Оtari dp-8
Старейшая Японская фирма на рынке дубликаторов. От предыдущих конкурентов отличается количеством последовательно соединяемых модулей-до 15 шт (63 кассеты одновременно).
YDK MOTHER M-1010
Кассетный монстр из Японии. Два модуля-10 кассет. Более подробной информации нет.
TASCAM T3000
На фоне предыдущих монстров скромненький японец всего на 3 кассеты. Конструкция корпуса рассчитана на установку в промышленный шкаф. Ускоренная перезапись максимум в 4 раза (19 см/с), а по остальным характеристикам аналогичен собратьям.
В начале 90х появились дубликаторы нашего производства. По отзывам тех лет, они были даже лучше иностранных.
УКФ 101 СТЕРЕО
Лентопротяжные механизмы от магнитофона "Яуза". Одна дека Мастер (воспроизведение) и 9 дек для записи. Имеется возможность совместной работы до 3х стоек (27 кассет)
Ростов-020-Стерео
По этому дубликатору информации мало. Судя по названию производилась на Ростовском радиозаводе "Прибор", известный своими катушечными магнитофонами, но кассетники там не производились.
Ну а крупные студии звукозаписи использовали панкеечное тиражирование.
Музыкальный альбом записывается на магнитофонную ленту на специальном дубликаторе.
Далее бобина с лентой и пустые корпуса кассет загружаются в лоудер
Из которого, с частотой 0,5 минуты, выходят готовые кассеты с записью. Надо заметить, что качество записи значительно выше, чем на дубликаторах готовых кассет.
Если Вас случайно занесет машина времени в 80-ые года-не пропадете. Вы уже готовый специалист по аудио пиратству. На хлеб с толстым слоем черной икры запросто заработаете ;)
Источник:
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"качество записи значительно выше, чем на дубликаторах готовых кассет."
Именно потому, что источник записи бобинник. А с кассетника уже никак не вытянуть качество, там гораздо хуже дела и с частотами, и с шумами.