Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов

Зато такие мелкие киоски старались "держать качество". За проданную кассету с низким качеством могли и морду набить, да и дурная слава быстро распространится.



Более крупные аудио пираты-это владельцы сети киосков, как правило расположенные в доходных местах (вокзалы, рынки, универмаги и т.д.). Тут уже использовали промышленные дубликаторы. Хотя они стоили очень дорого, но за счет режима ускоренной перезаписи окупали свою стоимость за месяц-полтора. Поэтому их называли "монетный двор".



Наиболее распространенные марки:



Telex 4000XL