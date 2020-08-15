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Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов

Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов (16 фото)

Автор:
15 августа 2020 18:06
Метки: музыка   техника   технологии   
2554
16

Во второй половине 80-ых махровым цветом расцвело кооперативное движение. Появились первые киоски торгующие записанными кассетами. Началась эпоха аудио пиратства. Благо в те времена эстрадных групп развелось как грибов после дождя и новые альбомы песен выходили практически каждую неделю. Как же копировали кассеты аудио пираты?

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Метки: музыка   техника   технологии   
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11  комментариев
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9k
Паша Эмильевич 3 часа назад
Прикольно. Даже не подозревал о существовании подобной техники. Спасибо за пост.
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14k
crazyvantuz 6 минут назад
и кажный раз просишь - закатайте на нормальной скорости, они такие ога невопрос вашпе
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6k
Barachek_Obachek 6 минут назад
Никогда не слышал про дубликаторы. Думал писали сутками напролёт по 1-й кассете за раз
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5k
Джейсон Вурхиз 48 минут назад
А я помню приходишь, выбираешь что записать. Оставляешь кассету, платишь и приходишь забрать кассету.
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266
RealNo Час назад
Я так понимаю, нынешнее поколение молодёжи в принципе не знает, о чём идёт речь.
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62k
Вит Вит Час назад
96-98-ой годаЧетыре палатки по Туле были,сначала покупал такие кассеты,потом сам начал перезаписывать-аудио,видео.Каждую субботу Горбушка,Митино...Включаешь 2-3 хита в начале кассеты и пару в конце на обратной стороне,ффсё,хит парад готов...)
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5k
Саша Смирнов 2 часа назад
Я в те времена как раз писал себе музыку в студии звукозаписи. Не киоск, но тоже источником были бобинники высшего класса. На хромовой кассете лучше всего получалось.
"качество записи значительно выше, чем на дубликаторах готовых кассет."
Именно потому, что источник записи бобинник. А с кассетника уже никак не вытянуть качество, там гораздо хуже дела и с частотами, и с шумами.
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213
Ринат Фамутдинов 2 часа назад
УКФ 101... "Масковый лай" на ней записывал чуть ли не тоннами...
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3k
[email protected]@bux 3 часа назад
Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов
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27k
Элек Мек 3 часа назад
Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов
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4k
Вася 4 часа назад
Годный пост.. Нстальжи
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