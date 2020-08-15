Спортивные и смешные кубы на субботу и воскресенье !!!
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спорт это прекрасно, но экстремальный спорт(скорее всего) опять?
да что ты обо мне знаешь?
кайтинг, рафтинг, иногда серфинг, мне скорость, ветер на воде по душе ближе, чем на асфальте
это ты диванный психолог! по ай пи(или как) определяешь вкусы и взгляды коментатора?