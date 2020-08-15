Змея слоновый хобот: Дряблые змеи-шарпеи настолько ленивые, что порастают растениями

Множество ленивых животин постоянно на слуху у людей: ленивцы, коалы, панды. Но почему никто не говорит о старом шланге, лежащем на дне океана? Пора нам рассказать про змею, всё естество которой пропитано ленью! Даже я не могу постичь той глубины безделья, в которой обитает яванская бородавчатая змея, ака змея слоновий хобот!
Сей холоднокровный червь длинной в 1,5-2 метра отдыхает у берегов Индии и на множестве островов, расположенных между ней и Австралией. Змейке пофигу на всё, в том числе и на то, солёная вода или пресная. Потому животина может обосноваться как водоёмах мангровых лесов, так и в океане — главное, чтобы встречные поперечные не отвлекали от дела всей жизни — прокрастинации.
Яванская змея не ядовита, но тем, кто посмел потревожить её покой, нужно опасаться мощного укуса.
Порой лень её достигает таких масштабов, что местная флора принимает змею за часть местного ландшафта, отчего та порастает водорослями. Впрочем, животине это лишь на руку, ведь охотиться рептилии тож в лом. Притворившись длинным булыжником, она добывает еду по принципу горы, не идущей к Магомеду: просто сидит и ждёт, пока невнимательная водоплавающая вкуснятина проплывёт прямо у неё под носом.
На поверхность змейка тоже вылезает, но лишь для того, чтобы сменить одно место лежания на другое. И, ей богу, лучше бы она оставалась в какой-нибудь луже! Вы хоть раз засиживались в ванной? Помните, в какое морщинистое нечто превращались ваши руки? Так вот, у яванской змеи всё тело такое!
Оно и не удивительно, учитывая её полуводный образ жизни. С дряблой обвисшей кожей эта флегматичная особа в лучшем случае походит на хобот, гуляющий сам по себе (по крайне мере, так кажется местным), а в худшем — на вялый «перчик».
Да, выглядит кожа не больно презентабельно, но яванской бородавчатой змее пофиг на внешний вид, пофиг на ваше мнение и вообще — ей на всё пофиг. Главное, что шкурка дарит рептилии массу приятных бонусов!
Например, сожрать нашу героиню попросту невозможно — вместо нормальной гладкой чешуи змеюка усеяна маленькими трёхсторонними шипиками, которые превращают её тело в наждачку. Согласитесь, вряд ли в природе найдутся мазохисты, которым понравится заглатывать 2 метра колючей проволоки.
А это — причина, по которой змею назвали бородавчатой. Как видите, в микро-бугорках у животины всё тело.
А ещё змейка научилась своими дряблыми телесами дышать. Кожа рептилии пронизана кровеносными сосудами, где сохраняются эритроциты, наполненные кислородом. Безвылазно кваситься под водой животина может добрые полчаса, лишь время от времени являя свою моську на свет, чтобы глотнуть свежего воздуха.
Из-за смирного характера яванских змей часто содержат в домашних аквариумах и террариумах, как питомцев.
А как эти вялые пеструны в плане интима? Что ж, особых подробностей мы вам не расскажем. Обычно самец и самочка просто лежат в одном месте, спариваются, а потом через какое-то время прямо внутри матери появляются 40 яиц, из которых вскоре вылупляются старые шнурки длиной в 40-45 сантиметров.
Такой способ создания потомства называется яйцеживорождением — очень удобный метод для особо ленивых родителей. Ухаживать за кладкой не надо, регулировать температуру гнезда — тоже, а детишки появляются сразу готовыми ко взрослой жизни, не отвлекая родителей от ничегонеделания. Так в тёплых тропических водах змея проводит всю свою ленную жизнь. Ни тебе забот, ни обязанностей — ну разве не сказка?
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