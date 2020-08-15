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Змея слоновый хобот: Дряблые змеи-шарпеи настолько ленивые, что порастают растениями

Змея слоновый хобот: Дряблые змеи-шарпеи настолько ленивые, что порастают растениями (7 фото)

Автор:
15 августа 2020 11:28
Сообщество : Животные
Метки: змеи   интересно   факты   
3957
7

Множество ленивых животин постоянно на слуху у людей: ленивцы, коалы, панды. Но почему никто не говорит о старом шланге, лежащем на дне океана? Пора нам рассказать про змею, всё естество которой пропитано ленью! Даже я не могу постичь той глубины безделья, в которой обитает яванская бородавчатая змея, ака змея слоновий хобот!

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Метки: змеи   интересно   факты   
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11  комментариев
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15k
бат св 10 часов назад
Теперь понятно что за змей в мультике
Теперь понятно что за змей в мультике
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14k
Lelik 5 часов назад
Я нашла своего идеального питомца!!!
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2k
RoseM Lelik 4 часа назад
Двухметровая абразина потребует аквариум не хилый.

Оно вам нужно?
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1k
Фрэнд RoseM 4 часа назад
Не потребует. Ей лень будет)
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14k
Lelik RoseM 3 часа назад
Да хоть отдельную комнату. На земле живу- пристрою))))
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18k
Ратибор 5 часов назад
Видимо, этого удава так часто душили, что он совсем одряхлел.
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5k
Сергей Ко 10 часов назад
Змея слоновый хобот: Дряблые змеи-шарпеи настолько ленивые, что порастают растениями
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3k
Дмитрий Григорьев 10 часов назад
Моё тотемное животное - яванская бородавчатая змея.
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