Сей холоднокровный червь длинной в 1,5-2 метра отдыхает у берегов Индии и на множестве островов, расположенных между ней и Австралией. Змейке пофигу на всё, в том числе и на то, солёная вода или пресная. Потому животина может обосноваться как водоёмах мангровых лесов, так и в океане — главное, чтобы встречные поперечные не отвлекали от дела всей жизни — прокрастинации.

Яванская змея не ядовита, но тем, кто посмел потревожить её покой, нужно опасаться мощного укуса.