3 самые нелепые ошибки на монетах СССР

Серп - неотъемлемый символ СССР, знак рабочего класса. Однако на первом эскизе он был нарисован с ошибкой: ручка инструмента приделана обратной стороной (изображение слева).



Самая популярная версия на сегодняшний день, что художнику И. И. Дубасову изначально достался сломанный серп, который он, не задумываясь, перенес на документы, а их в последствии использовали для изготовления монетных штемпелей.



Любопытно, что дефект прослеживается на всех разменных монетах 1923 по 1937 год. Лишь в 1937 году ручку "перевернули", когда потребовалось внести изменения в количество лент на гербе СССР.



Не заметили или не придали должного значения?



Замаскированная «звезда Давида»