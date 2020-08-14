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3 самые нелепые ошибки на монетах СССР

3 самые нелепые ошибки на монетах СССР (4 фото)

Автор:
14 августа 2020 21:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: деньги   интересно   монеты   
1808
4

В Советском Союзе очень ответственно подходили к монетному делу, обеспечивая максимальный контроль качества на всех этапах. Но как и в любом производстве иногда допускались ошибки.

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Метки: деньги   интересно   монеты   
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14  комментариев
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3k
CruelAsm 6 часов назад
Серп - символ рабочего класса?! Да за такую политическую неграмотность партбилет на стол!
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7k
K7OO 4 часа назад
Помню, довольно часто попадались пятнарики 30-х годов.
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19k
Юрьевич 4 часа назад
"Серп - неотъемлемый символ СССР, знак рабочего класса. "

Прям как из анекдота:
землю - рабочим, фабрики - крестьянам!
Может быть наоборот?
Пробовали - полная фигня получилась!
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25k
bgv 5 часов назад
А что не так с серпом?
как на гербе так и на монете.
Да и на гербе ошибки нет
А что не так с серпом? как на гербе так и на монете. Да и на гербе ошибки нет
А что не так с серпом? как на гербе так и на монете. Да и на гербе ошибки нет
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14k
Игорь Хомченко 6 часов назад
Наблюдатели. На купюрах времен СССР на гербе печатали пару бутылочек шампанского.
Наблюдатели. На купюрах времен СССР на гербе печатали пару бутылочек шампанского.
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359
Вадим Штепа 6 часов назад
Серп - неотъемлемый символ СССР, знак рабочего класса.
знак рабочего класса - молот
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2k
Frank Borman Вадим Штепа 5 часов назад
Серп и молот - оружие пролетариата. Сначала молотом оглушим капиталистов, а потом серпом отсекем им яйца. И так будет на всем земном шаре.
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28k
Дворняга Frank Borman 5 часов назад
Булыжник - оружие пролетариата!
Булыжник - оружие пролетариата!
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2k
RALEXXX Вадим Штепа 2 часа назад
А вот и молот вот и серп.
А это наш советский герб.
А хочешь жни, а хочешь куй,
А всё равно получишь ......

(частушка школьных лет)
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22k
parallax 6 часов назад
Происки сионистов
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5k
☣️Месть печенегов☣️ parallax 6 часов назад
Если в кране нет воды...
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2k
RALEXXX parallax 2 часа назад
Что ты!! Не дай Бог!! Даже намёка на сионисткую пропаганду было нельзя в совдепии!! И всё же как минимум один раз проглядели. Не поверишь, но когда-то в Москве мама купила хрустальную пепельницу. Так в её основании, на дне по всей площади была никак не замаскированная шестиконечная звезда. Реальный могендавид. Привёз с собой и до сих пор она у меня есть.
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