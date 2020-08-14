3 самые нелепые ошибки на монетах СССР

В Советском Союзе очень ответственно подходили к монетному делу, обеспечивая максимальный контроль качества на всех этапах. Но как и в любом производстве иногда допускались ошибки.
Большинство из них ничем не примечательны и легко объясняются несовершенством производственного процесса. Но случились и такие, глядя на которые остается в догадках пожимать плечами: как мог произойти подобный казус?
Сломанные часы юбилейном рубле
Гос. Банк СССР сделал заказ на 7 миллионов монет, которые должны были увековечить Олимпиаду 1980 года.
Отчеканив почти 3 миллиона штук, обнаружилось, что циферблат на Спасской башне Кремля изображен с ошибкой. Вместо римской цифры 4 (IV), художники нарисовали римскую 6 (VI).
История умалчивает о том, что произошло с причастными к браку сотрудниками, но из-за поджимающихся сроков и колоссальных затратах на производство, все экземпляры с ошибкой были отправлены в обращение.
Рубль с неправильными часами является рядовой монетой, но все равно представляет большой интерес среди самых разных коллекционеров.
Неправильный серп
Серп - неотъемлемый символ СССР, знак рабочего класса. Однако на первом эскизе он был нарисован с ошибкой: ручка инструмента приделана обратной стороной (изображение слева).
Самая популярная версия на сегодняшний день, что художнику И. И. Дубасову изначально достался сломанный серп, который он, не задумываясь, перенес на документы, а их в последствии использовали для изготовления монетных штемпелей.
Любопытно, что дефект прослеживается на всех разменных монетах 1923 по 1937 год. Лишь в 1937 году ручку "перевернули", когда потребовалось внести изменения в количество лент на гербе СССР.
Не заметили или не придали должного значения?
Замаскированная «звезда Давида»
Памятные монеты, посвященные 60-ти летию советской власти начали чеканить значительно раньше срока, однако их выход задержался на несколько месяцев.
Как позже выяснилось, весь 5-ти миллионный тираж уже был готов поступить в обращение, однако после публикации первых изображений партийные органы и КГБ забросали письмами.
В 3-х орбитах, схематично изображавших атом лития, бдительные граждане усмотрели еврейский символ.
В отличие от неправильного серпа или часов, замаскированный сионистский знак сочли грубой ошибкой, отправив всю партию на переплавку.
Проблему решили, добавив атому дополнительную, четвертую орбиту и изменив проекцию.
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Прям как из анекдота:
землю - рабочим, фабрики - крестьянам!
Может быть наоборот?
Пробовали - полная фигня получилась!
как на гербе так и на монете.
Да и на гербе ошибки нет
знак рабочего класса - молот
А это наш советский герб.
А хочешь жни, а хочешь куй,
А всё равно получишь ......
(частушка школьных лет)