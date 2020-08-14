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Ребенка-то за что?

Ребенка-то за что? (3 фото)

Автор:
14 августа 2020 15:15
Метки: белоруль   беспорядки   дети   омон   протесты   
3298
3
Ребенок белорусского ОМОНовца подвергся жестокой травле. И пусть цепные псы режима совсем сорвались и в стране настало страшное время, но это не повод опускаться до их уровня и использовать их же методы.
Аморальный оппозиционер Илья Яшин давно наплевал на законы, поэтому выложил в Instagram фотографию малыша с отцом, предположительно работающим белорусским ОМОНовцем.

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Метки: белоруль   беспорядки   дети   омон   протесты   
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56  комментариев
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1k
ваня панкин 12 часов назад
яшин урод конченный... мразота разложившаяся...
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8k
12345678910 2 часа назад
Я думал было ,что яшин этот какой то очередной малолетний хомяк Погуглил :этому утырку почти 40 лет ,да еще эта шалава работает каким то чиновником в Москве Вопрос к жителям столицы ,вы что там употребляете когда таких п.и.д.а.р.о.в в депутаты выбираете?
Я думал было ,что яшин этот какой то очередной малолетний хомяк Погуглил :этому утырку почти 40 лет ,да еще эта шалава работает каким то чиновником в Москве Вопрос к жителям столицы ,вы что там употребляете когда таких п.и.д.а.р.о.в в депутаты выбираете?
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748
Михайил 2 часа назад
Спорный момент:
Это только дядюшка Фокус-Покус смог обьяснить поросенку Фунтику, что: У Мусора могут быть хорошие дети.
На практике, если родители Мусора, то и детям место исключительно на помойке. И чем раньше они там окажутся, тем лучше для общества.
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257
Акроко 4 часа назад
Все правильно сказал - их детям будет стыдно за таких отцов. Дети подрастут и им будут говорить что делал их батя.
14летнего парнишку за принт на свитере взяли. Держали в РОВД, избили по почкам так что кровью харкал. Отец его по городу среди крови и обломков искал. И плевать этим мразям было что это чейто ребенок.
Помнится при задержании Азара, менты оставили его полуторагодовалую дочь одну в незапертой квартире. Отца увели, а спящую девочку бросили одну. Власть без стеснения давит родителей используя детей, а как наоборот так сразу сопли распустили. Тут всего лишь фото. Опека не отбирает ребенка, как это у нас заведено. Ребенка никто не осуждает. Осуждают и обсуждают родителя.
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6k
Vlad 5 часов назад
Просто надо каждому белорусу усвоить, что Яшин - мудак.
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257
Акроко Vlad 4 часа назад
Яшин хороший, честный депутат. Красносельский район его сам выбрал, как хабаровчане Фургала, и очень им довольны.
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2k
Кистень 5 часов назад
Истинное лицо ё.б.позиции.
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1k
Ян Баян 5 часов назад
Кто-нибудь - дайте яшину по яшину. И очень больно!
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14k
chernika13 6 часов назад
Прежде чем писать,фото задержанных посмотрите!!!!!!

Жыве Беларусь!
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 7 часов назад
Ребенка-то за что?
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3k
КремлеКот 8 часов назад
"Лидеры попазиции" - мрази и подонки. Это факт !
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901
Андрей Манахов 9 часов назад
они бьют, стреляют и убивают тоже чьих-то детей.. В следующий раз будет думать, что не каждый приказ подлежит выполнению, там более с особой жестокостью..
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38k
SAndre 10 часов назад
а чего еще ожидать от мрази?
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7k
Андрей Ватрушкин 10 часов назад
С ног на голову все не ставьте и не подгоняйте причинно-следственные связи под свои хотелки.
Разберитесь что было первым, что вторым, что третьим. Может и выводы будут иными.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Андрей Ватрушкин 7 часов назад
Ребенка-то за что?
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1k
VL 11 часов назад
Так и фото гандона этого тоже бы в студию занести .
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14k
Lelik VL 10 часов назад
Так его то фото давно известно, как и биография.
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944
val 11 часов назад
В Цитадели недемократической демократии - США, где негров линчуют, Этот Яшин и его организация до конца своих дней бы выплачивали компенсацию ребенку и его родителям за моральный и любой другой ущерб.
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3k
panama 11 часов назад
Работать в органы полиции либо росгвардии изначально идут люди ущербные и обиженные с школьной скамьи. Они тянутся к власти, чтобы мстить. Посмотрите как они удовлетворяются , когда бьют не за что простой народ, своих же земляков , соседей , знакомых. Им наплевать . Так почему к ним и их семьям должно быть лояльное отношение ?! Выполняют приказ?! Да чушь собачья, если в тебе осталось хоть капля человечности. Всё в этой жизни имеет свою цену! Платить придётся всем и за всё!
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3k
panama val 10 часов назад
Вот из-за таких затупков как ты, мы и наши дети будут рабами пожизненно. Терпило ты деревянное
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28k
winergy2012 Василий Петрович 10 часов назад
Его жена.
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28k
winergy2012 panama 10 часов назад
Кто вам ,хохлоскоту виноват.
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14k
Lelik workmen77 9 часов назад
А когда судили фашистских прихвостней- коллаборантов- они просто ссали в штаны. Так что памперс прикупи.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович panama 7 часов назад
Ребенка-то за что?
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27k
Alex 11 часов назад
Вот ведь падаль гнилая
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23k
Fat Lynx 11 часов назад
Раньше данные на ментов, омоновцев и пр.спецслужб были засекречены и не спроста... а теперь они сами выкладывают все в сети (рука-лицо)
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1k
Карагандинская Полиграфия 12 часов назад
Помечтаем. Придет кто-то новый. Разгонит всю милицию и спецслужбы. Новых святых наберет или вообще без ОМОНа обойдется. Соберутся сторонники бывшего тысяч пять и тоже выйдут с феерверками, кирпичами и скамейками. И новые выйдет к ним с калачами о жизни поговорить...
Никто не помнит как дело в по второму кругу после цветных рэвольюцый было?
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2k
Sanar 12 часов назад
Это не моя страна, я не буду давать оценок, но вот профессиональный вопрос: С какого хера у омоновца личные фотографии с семьёй в соцсетях которыми может воспользоваться какой то там яшин?
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5k
workmen77 Sanar 11 часов назад
А вы думаете у тех, кто молотит дубинками налево и направо стариков и подростков хватаем мозгов понять, что сейчас через соцсети любого можно найти?
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2k
Sanar workmen77 11 часов назад
Да я их во многом понять не могу, что уж там соцсети
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4k
Ya 12 часов назад
Я всегда говорю что у либерастни нет мозгов. После таких фото ОМОН будет по настоящему 3,14..ть уродов, и снимающих блоХеров. И настоящие фото будут в сети, а не "фотофейки" от тварей.
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4k
Сергей Ya 10 часов назад
Не захлебнись слюнями, истеричка
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