Ребенка-то за что?

«Вот этот малыш на фото, ему же не всегда три года будет. Он подрастёт, начнет смотреть вокруг и думать своим умом. И у него возникнут вопросы к папе», — прокомментировал оппозиционер.



Не ограничиваясь одной соцсетью, Яшин выложил аналогичный снимок в Twitter.



Но и это, видимо, ему показалось мало. Тогда она написал огромный негативный пост, в котором намеренно сделал акцент на ребенке, будто призывая общественность воздействовать через семьи ОМОНовцев.



Среди жителей Белоруссии есть не только добрые и мирные граждане, но и те, кто призывает к убийствам и казням. Есть и те, кто с радостью исполнит этот приказ, будь то взрослый или ребенок.