Ребенка-то за что?

Ребенок белорусского ОМОНовца подвергся жестокой травле. И пусть цепные псы режима совсем сорвались и в стране настало страшное время, но это не повод опускаться до их уровня и использовать их же методы.
Аморальный оппозиционер Илья Яшин давно наплевал на законы, поэтому выложил в Instagram фотографию малыша с отцом, предположительно работающим белорусским ОМОНовцем.
Аморальный оппозиционер Илья Яшин давно наплевал на законы, поэтому выложил в Instagram фотографию малыша с отцом, предположительно работающим белорусским ОМОНовцем.
«Вот этот малыш на фото, ему же не всегда три года будет. Он подрастёт, начнет смотреть вокруг и думать своим умом. И у него возникнут вопросы к папе», — прокомментировал оппозиционер.
Не ограничиваясь одной соцсетью, Яшин выложил аналогичный снимок в Twitter.
Но и это, видимо, ему показалось мало. Тогда она написал огромный негативный пост, в котором намеренно сделал акцент на ребенке, будто призывая общественность воздействовать через семьи ОМОНовцев.
Среди жителей Белоруссии есть не только добрые и мирные граждане, но и те, кто призывает к убийствам и казням. Есть и те, кто с радостью исполнит этот приказ, будь то взрослый или ребенок.
Не ограничиваясь одной соцсетью, Яшин выложил аналогичный снимок в Twitter.
Но и это, видимо, ему показалось мало. Тогда она написал огромный негативный пост, в котором намеренно сделал акцент на ребенке, будто призывая общественность воздействовать через семьи ОМОНовцев.
Среди жителей Белоруссии есть не только добрые и мирные граждане, но и те, кто призывает к убийствам и казням. Есть и те, кто с радостью исполнит этот приказ, будь то взрослый или ребенок.
Илья Яшин это прекрасно знает, именно поэтому пошел на гнусные методы. Он не придумал ничего лучше, чем в конфликте взрослых использовать беззащитного ребенка. Стыдно, Илья!
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Метки: белоруль беспорядки дети омон протесты
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Это только дядюшка Фокус-Покус смог обьяснить поросенку Фунтику, что: У Мусора могут быть хорошие дети.
На практике, если родители Мусора, то и детям место исключительно на помойке. И чем раньше они там окажутся, тем лучше для общества.
14летнего парнишку за принт на свитере взяли. Держали в РОВД, избили по почкам так что кровью харкал. Отец его по городу среди крови и обломков искал. И плевать этим мразям было что это чейто ребенок.
Помнится при задержании Азара, менты оставили его полуторагодовалую дочь одну в незапертой квартире. Отца увели, а спящую девочку бросили одну. Власть без стеснения давит родителей используя детей, а как наоборот так сразу сопли распустили. Тут всего лишь фото. Опека не отбирает ребенка, как это у нас заведено. Ребенка никто не осуждает. Осуждают и обсуждают родителя.
Жыве Беларусь!
Разберитесь что было первым, что вторым, что третьим. Может и выводы будут иными.
Никто не помнит как дело в по второму кругу после цветных рэвольюцый было?