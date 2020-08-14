Вернитесь в детство: 20 гифок-схем для бумажных самолетиков

Ну кто из нас в детстве не делал бумажные самолетики? Пожалуй, единицы могут сказать - я не делал. Все остальные мастерили, запускали. ловили и радовались. Вот вам 20 схем разного рода летающих бумажных оригами и факты о самолетиках из бумаги