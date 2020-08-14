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Вернитесь в детство: 20 гифок-схем для бумажных самолетиков

Вернитесь в детство: 20 гифок-схем для бумажных самолетиков (1 фото + 20 видео)

Автор:
14 августа 2020 14:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   бумага   гифка   детство   оригами   самолетик   схема   
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Ну кто из нас в детстве не делал бумажные самолетики? Пожалуй, единицы могут сказать - я не делал. Все остальные мастерили, запускали. ловили и радовались. Вот вам 20 схем разного рода летающих бумажных оригами и факты о самолетиках из бумаги

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Метки: Фабрика идей   бумага   гифка   детство   оригами   самолетик   схема   
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5  комментариев
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1k
Kommenter 12 часов назад
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Палыч 5 часов назад
интересно.спасибо
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Vic Twin 10 часов назад
Эх, жалко что я уже взрослый. Мне бы это в детстве! Я тогда только три варианта знал.
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8k
Rihovich 11 часов назад
Это очень круто! Давно так не залипал! Очень надеюсь, что найдутся силы и терпение хоть один из них собрать.
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52k
Racer777 12 часов назад
Отлично. Кстати, если в конце трудного дня, не задолго до сна смастерить звено самолетиков, то очень легко засыпаешь. Вся дневная суета растворяется как-то. Рекомендую...
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