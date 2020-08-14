Вернитесь в детство: 20 гифок-схем для бумажных самолетиков

Ну кто из нас в детстве не делал бумажные самолетики? Пожалуй, единицы могут сказать - я не делал. Все остальные мастерили, запускали. ловили и радовались. Вот вам 20 схем разного рода летающих бумажных оригами и факты о самолетиках из бумаги
Первый бумажный самолетик создали около 2000 лет назад. Авторами сего творения были китайцы, которые уже наловчились на создании воздушных змеев из папируса.
В работах Леонардо да Винчи были найдены записи об использовании бумаги для создания моделей воздушного судна под названием орнитоптер.
Для объяснения принципов аэродинамики журналисты в своих публикациях (начало 20-го века) демонстрировали ее действие самолетиками
Известные воздухоплаватели братья Райт использовали в аэродинамических тоннелях бумажные самолеты. Цель была одна — соорудить летательный аппарат, способный перевозить человека.
Ассоциация бумажного самолетостроения сформировала принципы, согласно которым самолет из бумаги, запущенный в открытый космос, не будет летать — он будет планировать по прямой линии. Предполагалось, что если самолет не встретит никаких препятствий на
Самый большой размах крыльев самолета составил 12,22 см. Такой бумажный аппарат пролетел в 1995 году 35 м (до момента столкновения). Его соорудили студенты Факультета авиа- и ракетостроения Политехнического института в Дельфте (Нидерланды). Спустили
Самолетик-оригами самых маленьких размеров был сделан посредством микроскопа уроженцем Японии, человеком по имени Наито. Лист бумаги размером 2,9 кв. мм был сложен в форме самолета и помещен на кончик иголки.
Как бы странно ни звучало, но самолеты можно делать любых форм.
И прочие штуковины, которые тоже прикольно летают
Нечто посложнее
Авторский пост
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