25 случаев, когда люди неожиданно получили именно то, что заказывали

Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться. Эта фраза как нельзя лучше подходит к курьезным ситуациям, представленным в очередной фотоподборке. Все случаи абсолютно реальны - люди действительно получили именно то, о чем попросили!

2. "Подруга была в Израиле и заказала там "курицу на пицце" - указания были выполнены в точности" 0 Источник:

4. "Заказчица позвонила и спросила, соблюдаем ли мы социальную дистанцию при работе с ее бургерами. Я сказала, что соблюдаем... Но если честно, народ, у меня тут места не хватает для этого" 0 Источник:

6. "Заказала бургер Мак энд Чиз и попросила "положить столько макарон и сыра, сколько возможно, чтобы вас не уволили". Теперь я, наверное, лопну" 0 Источник:

7. "Добавил к заказу просьбу положить столько соуса, сколько позволяет закон штата" 0 Источник:

9. "Не, я очень люблю пиццу с грибами, но тут их явный перебор!" 0 Источник:

10. "Хотела, чтобы мне сделали 10-дюймовую пиццу вместо 12-дюймовой, но ошиблась в заказе и напечатала "1 дюйм" 0 Источник:

11. "Клиент в шутку сказал, что в прошлый раз ему принесли недостаточно голубой сыр" 0 Источник:

13. "Мама покупала для дочки сладкую вату и попросила, чтобы ей дали "подходящий под ребенка размер" 0 Источник:

14. "Попросила продавщицу разрезать сэндвич на три части. Забыла упомянуть слово "равные" 0 Источник:

15. "Попросил дать мне острого соуса побольше - максимум, сколько они могут. Оказалось 243 пакетика" 0 Источник:

19. "Сделал заказ на "два сыра и одну пепперони". В общем, одну пепперони в итоге и получил..." 0 Источник: