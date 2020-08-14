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25 случаев, когда люди неожиданно получили именно то, что заказывали

25 случаев, когда люди неожиданно получили именно то, что заказывали (26 фото)

Автор:
14 августа 2020 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: буквально   еда   забавно   заказ еды   клиент всегда прав   любой каприз за ваши деньги   юмор   
2314
26
Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться. Эта фраза как нельзя лучше подходит к курьезным ситуациям, представленным в очередной фотоподборке. Все случаи абсолютно реальны - люди действительно получили именно то, о чем попросили!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: буквально   еда   забавно   заказ еды   клиент всегда прав   любой каприз за ваши деньги   юмор   
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14  комментариев
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16k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
- Джинн, я хочу быть самым богатым человеком!!!
- Ок, тебе принадлежит 400 тыс тонн алмазов, но они все лежат на Нептуне...
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2k
rutt Час назад
В некоторых спарах за лишний пакет соевого соуса убить готовы, а в других клади сколько угодно. Так что думаю это от работника и его чувства юмора зависит.
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4k
starfire Час назад
Одни тупые заказывают толком не объяснив что хотят, другие тупые исполняют, не вникая, что там заказано. А меня вот мак постоянно обманывает, во время пандемии только в макавто отоваривалась, то соус забудут положить, то бекон в бургер, то мороженое не то положат, недавно вообще картошку не положили. Возвращаться и ругаться времени обычно нет, и узнаешь это только дома или на пляже, когда дети этот пакет откроют.
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253
Barrymore Час назад
а у нас в БК на салфетках экономят, уроды!
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761
Тимур Экгардт Час назад
Комментарий к фото
10 фунтов за вот это!?
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14k
Поручик Час назад
"Глупое животное! Разве сырика бывает МНОГО?!"
"Глупое животное! Разве сырика бывает МНОГО?!"
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48k
Андрей 2 часа назад
Бойтесь своих желаний - они могут исполниться.
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10k
Элитный тигр 2 часа назад
Тупые шутки тупых америкосов.
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
похоже на еду
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28k
winergy2012 2 часа назад
Они там кроме пиццы и бургеров жрут что нибудь еще?
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2k
PtDragon winergy2012 18 минут назад
>Они там кроме пиццы и бургеров жрут что нибудь еще?
Ещё как жрут! Много и жадно!
Сливочное масло, обжаренное во фритюре.
Сникерс, обёрнутый беконом и обжаренный во фритюре.
Рис с макаронами.
И много чего ещё.
>Они там кроме пиццы и бургеров жрут что нибудь еще? Ещё как жрут! Много и жадно! Сливочное масло, обжаренное во фритюре. Сникерс, обёрнутый беконом и обжаренный во фритюре. Рис с макаронами. И много чего ещё.
>Они там кроме пиццы и бургеров жрут что нибудь еще? Ещё как жрут! Много и жадно! Сливочное масло, обжаренное во фритюре. Сникерс, обёрнутый беконом и обжаренный во фритюре. Рис с макаронами. И много чего ещё.
>Они там кроме пиццы и бургеров жрут что нибудь еще? Ещё как жрут! Много и жадно! Сливочное масло, обжаренное во фритюре. Сникерс, обёрнутый беконом и обжаренный во фритюре. Рис с макаронами. И много чего ещё.
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28k
winergy2012 PtDragon 7 минут назад
Пипец.
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Я вот вчера помечтала о хоолодном душе.
Вдруг слышу, кричат: "Помогите!" Хорошо так кричат, искренне.
Бросаюсь в соседнюю палату, а там кран диализной машины сорвало, и вода во все стороны хлещет.
Тут я "заценила" водонепроницаемый ковидный комбинезон - кран закрыла, но прохладней мне не стало.
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761
Тимур Экгардт Izrin Maria Час назад
Воду то он не пропустил?
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