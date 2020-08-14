25 случаев, когда люди неожиданно получили именно то, что заказывали

Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться. Эта фраза как нельзя лучше подходит к курьезным ситуациям, представленным в очередной фотоподборке. Все случаи абсолютно реальны - люди действительно получили именно то, о чем попросили!
1. "Я сказала сыну, что он может купить только один пончик"
2. "Подруга была в Израиле и заказала там "курицу на пицце" - указания были выполнены в точности"
3. "Попросил положить побольше пепперони"
4. "Заказчица позвонила и спросила, соблюдаем ли мы социальную дистанцию при работе с ее бургерами. Я сказала, что соблюдаем... Но если честно, народ, у меня тут места не хватает для этого"
5. "Попросили добавить сыра"
6. "Заказала бургер Мак энд Чиз и попросила "положить столько макарон и сыра, сколько возможно, чтобы вас не уволили". Теперь я, наверное, лопну"
7. "Добавил к заказу просьбу положить столько соуса, сколько позволяет закон штата"
8. "Попросила маленький эспрессо на льду..."
9. "Не, я очень люблю пиццу с грибами, но тут их явный перебор!"
10. "Хотела, чтобы мне сделали 10-дюймовую пиццу вместо 12-дюймовой, но ошиблась в заказе и напечатала "1 дюйм"
11. "Клиент в шутку сказал, что в прошлый раз ему принесли недостаточно голубой сыр"
12. "Вот так выглядит пицца, в которой четыре дополнительных сыра"
13. "Мама покупала для дочки сладкую вату и попросила, чтобы ей дали "подходящий под ребенка размер"
14. "Попросила продавщицу разрезать сэндвич на три части. Забыла упомянуть слово "равные"
15. "Попросил дать мне острого соуса побольше - максимум, сколько они могут. Оказалось 243 пакетика"
16. "Покупатель попросил сэндвич в бейгле"
17. "Можно добавить еще яйцо?" в Японии выглядит так"
18. "Когда просишь "дополнительный майонез", не рассчитываешь получить бургер, плавающий в майонезе!"
19. "Сделал заказ на "два сыра и одну пепперони". В общем, одну пепперони в итоге и получил..."
20. "Когда я попросила "положить сметану с краю", я совсем не это имела в виду"
21. "Дополнительная порция лаймов для моего джина с тоником"
22. "Клиент попросил "безбожно много" пепперони"
23. "Это не спагетти. Это дополнительная порция сыра!"
24. "Попросила разрезать бургер пополам"
25. "Заказал "БигМак" с двойным (дополнительным) фирменным соусом. Они выдали мне вот это"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ещё как жрут! Много и жадно!
Сливочное масло, обжаренное во фритюре.
Сникерс, обёрнутый беконом и обжаренный во фритюре.
Рис с макаронами.
И много чего ещё.
Вдруг слышу, кричат: "Помогите!" Хорошо так кричат, искренне.
Бросаюсь в соседнюю палату, а там кран диализной машины сорвало, и вода во все стороны хлещет.
Тут я "заценила" водонепроницаемый ковидный комбинезон - кран закрыла, но прохладней мне не стало.