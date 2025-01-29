Девушки станцевали вместе с роботами на сцене

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Человекоподобные роботы присоединились к выступлению девушек на сцене на праздновании китайского Нового года.
Танцуют все!
Зрители и пользователи сети оценили неожиданный перформанс.
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