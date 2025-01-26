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Джейсон Стэтхэм чуть не утонул на съемках

Джейсон Стэтхэм чуть не утонул на съемках

Автор:
26 января 2025 11:15
Сообщество : Кино
Метки: Джейсон Стэтхэм   Юмор   актер   кино   неудержимые 3   роль   съемка   фильс   
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Во время трюка для фильма «Неудержимые 3» у грузовика, в котором на полной скорости ехал актер, отказали тормоза и он «улетел» в море.

Как сказали коллеги актера, что если бы на месте Джейсон Стэтхэма оказался кто-нибудь из них, были бы трупы. Потому что все артисты носили тяжелые ботинки и пистолеты на поясе, что помещало бы выплыть.



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Метки: Джейсон Стэтхэм   Юмор   актер   кино   неудержимые 3   роль   съемка   фильс   
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Вася Полчаса назад
так ему не впервой, привычен
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1927 постов (1929 в горячем)

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