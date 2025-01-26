Джейсон Стэтхэм чуть не утонул на съемках

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Во время трюка для фильма «Неудержимые 3» у грузовика, в котором на полной скорости ехал актер, отказали тормоза и он «улетел» в море.
Как сказали коллеги актера, что если бы на месте Джейсон Стэтхэма оказался кто-нибудь из них, были бы трупы. Потому что все артисты носили тяжелые ботинки и пистолеты на поясе, что помещало бы выплыть.
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Метки: Джейсон Стэтхэм Юмор актер кино неудержимые 3 роль съемка фильс
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