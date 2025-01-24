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Мальчик, который не ищет лёгких путей

Мальчик, который не ищет лёгких путей

Автор:
24 января 2025 19:47
Метки: Видео   Юмор   дети   забавно   школа   школьник   
4994
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Родственники школьника запечатлели комичную сцену. Мальчик по имени Федя возвращался домой из школы и не смог пройти мимо забора.

Юный любитель всё усложнять.

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Метки: Видео   Юмор   дети   забавно   школа   школьник   
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60  комментариев
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24k
banzai7 19 часов назад
Федя упорный. Будь как Федя))
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6k
elektrod161 Минуту назад
Операторы выдавливают из себя смех из последних сил ..))
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9k
Андрей 52 минуты назад
ну это же дети. им и не надо легких путей. кто нас заставлял по бордюру ходить? ведь есть тротуар
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2k
DuckTales 4 часа назад
ну там же девочки смотрят - молодец
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952
Рерих- легат белого братства Розенкрейцеров 4 часа назад
Федя тупарь.
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16k
Длинный Шмэль 4 часа назад
ну вообразил себя каким-нибудь разведчиком и играется.. или просто тренируется. кто знает, может и пригодится... удирать от той же стаи собак.
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3k
Aristarx 4 часа назад
Нормальный правильный мальчик! В этом возрасте так и должно быть, а не смартфоны ваши....
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5
uBAHbl4 7 часов назад
Федя просто спор проиграл
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674
НеВиниПуха 8 часов назад
Слабоумие и упорство
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49
Денис Таратонов Мотыль ВС 5 часов назад
Всё правильно, колени берегут)
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72
treidrti Еж 2 часа назад
Какая стояла задача? Перелезть через забор в 5 метрах от калитки в зимней одежде? А в дом он через окно входит?
Да, он упорный, а накиньте ему 10 лет, и скажут упоротый
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−6
Валентин 9 часов назад
Чистая постанова, а вы продолжайте обсуждать ,какой упорный,какой настойчивый, нормальный пацан и т.п. Посмеёмся вместе надеюсь?
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9k
Бритва 14 часов назад
к 9 классу я такой забор уже в прыжке преодолевал, одной рукой на него опираясь
но это не то, что вы могли подумать - долбиться годами в забор. Это дзюдо+тхеквондо
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12k
Сатанеев 15 часов назад
У Феди квест, чего не понятно
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27k
pssst 15 часов назад
В таком возрасте всегда прикольнее через забор перелазить
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21k
a_komolow 16 часов назад
Или фейк!
Или я бы посмотрел на его родителей
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5
Владимир Бор 16 часов назад
Наш человек
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5k
Искандер 16 часов назад
Наша дворовая компания (девочки в том числе) в парк никогда через ворота не ходила, хотя был он метрах в пятидесяти. Всегда через забор, кто через прутья, а кто потолще, то через верх. Самые смелые посередине, хотя там наконечники, как копья острые, кто слабже духом, тот держался за столбы. Ничего, выжили, думаю в жизни пригодилось, по крайней мере мне!
Вот тот самый забор, справа:
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49
Денис Таратонов Искандер 5 часов назад
Так вот кто забор сломал.
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24k
BiZ 16 часов назад
да в открытую форточку любой дурак залететь может!
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1k
rustemmedved 16 часов назад
Нормальный пацан растет, слава Богу. Тяжело в учении легко в бою!
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3
Hemiunu Maat 16 часов назад
Там где я живу лет шесть назад засадили малиной проход через футбольное поле, из за чего те кто живёт на ул.Хлебная или недалеко от нее приходится сильно петлять.
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23
Deadpool 16 часов назад
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26k
Валерий 17 часов назад
а "просто" не интересно.
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3
Hemiunu Maat Валерий 16 часов назад
Я до переезда иногда любил после школы прогуляться, иногда делал очень большой крюк.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3729 постов (3625 в горячем)

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