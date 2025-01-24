Мальчик, который не ищет лёгких путей

4994
1
1
Родственники школьника запечатлели комичную сцену. Мальчик по имени Федя возвращался домой из школы и не смог пройти мимо забора.
Юный любитель всё усложнять.
Источник:
Ссылки по теме:
- Распорядок дня китайского школьника
- Забавная школьная традиция
- Нестареющая классика: сын, ты что натворил?
- Бодрая разминка в классе
- Серьезный разговор двух маленьких мужчин
Новости партнёров
реклама
Да, он упорный, а накиньте ему 10 лет, и скажут упоротый
Или я бы посмотрел на его родителей
Вот тот самый забор, справа: