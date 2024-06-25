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Сообщество Без кота и жизнь не та 2471 пост • 522 подписчика подписаться
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Неожиданная замена стилуса

Неожиданная замена стилуса

Автор:
25 июня 2024 07:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   стилус   хвост   
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Владелец сфинкса использовал хвост кота в качестве стилуса для планшета.

Многим людям удобнее пользоваться планшетом, когда у них есть стилус или компьютерное (световое) перо. Но, к сожалению, порой цена этого, казалось бы, простого устройства непомерно завышена. Однако автор видео нашёл отличный способ заменить стилус. В этом ему помог верный хвостатый друг.

Оказывается, тонкий и лысый, но достаточно крепкий хвост сфинкса может стать прекрасной заменой световому перу. Главное, чтобы котофей спокойно относился к тому, что его дергают за хвост. Так что тем, кому захочет использовать кошачий хвост в качестве стилуса придется запастись вкусностями для его четвероногого хозяина.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   стилус   хвост   
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*вший Полчаса назад
Хвостилус.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3757 постов (3720 в горячем)

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