Панды веселят посетителей своей синхронностью

В зоопарке китайского города Чунцин у двух панд нет отбоя от посетителей. Животные развлекают гостей синхронными движениями.
Толпы посетителей приходят, чтобы посмотреть на панд Ю Кэ и Ю Ай, которые не только очень милы, но ещё и очень забавны. Например, недавно животные дремали, избрав для сна даже не похожие, а полностью идентичные позы. Впрочем, и в бодрствующем состоянии Ю Кэ и Ю Ай нередко демонстрируют одинаковое поведение с синхронными движениями.
Конечно, то «молчаливое взаимопонимание», в котором живут панды, немало веселит всех, кто их видит. Остаётся лишь гадать: получается ли подобное случайно или же животные умудряются как-то "сговариваться"? А можно и не задумываться над этим вопросом и просто любоваться на милашек.
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