Не самый смышлёный кот

Кошки считаются одними из самых умных животных. Однако порой они ведут себя так странно, что заставляют сильно сомневаться в их особых умственных способностях. Яркий пример — котофей из этого видео, который попытался выбраться из закрытого лотка.

Ни одна попытка не закончилась успехом, но пушистый не остановился и продолжил упорно совершать нечто странное, при этом каждый раз ударяя себя по голове.

Рано или поздно котик все-таки справится со всеми трудностями и покинет лоток. Однако до этого момента он успеет до слез рассмешить не только хозяев, но и тысячи пользователей соцсетей.