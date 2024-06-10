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Сообщество Без кота и жизнь не та 2433 поста • 519 подписчиков подписаться
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Не самый смышлёный кот

Не самый смышлёный кот

Автор:
10 июня 2024 07:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   в мире   кот   кошка   лоток   
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Питомец попытался выйти из закрытого лотка, но сделать это оказалось не так уж и просто.

Кошки считаются одними из самых умных животных. Однако порой они ведут себя так странно, что заставляют сильно сомневаться в их особых умственных способностях. Яркий пример — котофей из этого видео, который попытался выбраться из закрытого лотка.

Ни одна попытка не закончилась успехом, но пушистый не остановился и продолжил упорно совершать нечто странное, при этом каждый раз ударяя себя по голове.

Рано или поздно котик все-таки справится со всеми трудностями и покинет лоток. Однако до этого момента он успеет до слез рассмешить не только хозяев, но и тысячи пользователей соцсетей.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   кот   кошка   лоток   
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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