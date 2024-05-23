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Учёные представили концепцию пересадки головы

Учёные представили концепцию пересадки головы

Автор:
23 мая 2024 06:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   голова   интересно   концепт   медицина   наука   пересадка   тело   
987
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Стартап в области нейронауки и биомедицинской инженерии показал концепцию пересадки головы от одного человеческого тела к другому. По задумке авторов система даст надежду пациентам, которые страдают от неизлечимых болезней.

Согласно концепции, пересадку проводит робот с искусственным интеллектом, чтобы ускорить процесс, исключить человеческие ошибки, предотвратить деградацию клеток мозга и обеспечить полную совместимость. Устройство точно отделяет голову и сразу же пересаживает её на другое тело.

Донором выступает человек, имеющий молодое здоровое тело со смертью мозга.

Трансплантация головы может предоставить людям с тяжёлыми заболеваниями возможность иметь полностью функциональное тело, сохраняя при этом свои воспоминания и когнитивные способности.

Сейчас учёные изучают возможность точного соединения нервной системы и спинного мозга.

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Метки: Видео   голова   интересно   концепт   медицина   наука   пересадка   тело   
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6  комментариев
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946
Ви 2 часа назад
Короче, очередная гонка за бессмертием для избранных.
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2k
Никита Сергеевич Полчаса назад
Лет через 300 может и получится эту концепцию осуществить. А пока больше похоже на фантастику с хреновыми спецэффектами.
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60k
zloykoyot 37 минут назад
Концепция в стиле анекдота про "а вы, мыши, станьте ежами". Показали в очередной раз что хотят, не имея ни малейшего представления как это в жизнь воплотить. Эдак я десяток концепций могу с ходу предложить. Путешествия по Вселенной? Легко. По моей концепции перемещаться в пространстве будут способом телепортации на кораблях из материала, который будет собирать и аккумулировать энергию ультранейтрино для телепортационных двигателей. Что такое ультранейтрино не спрашивайте, это другие учёные потом откроют, как и всё остальное. Главное что я глобальную идею подал.
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149k
parallax 58 минут назад
Молодые люди с крепким и здоровым телом, читая эту новость напряглись.
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646
Alex Roland 59 минут назад
Концепт-видео ))) ... Голливуд таких концептов много так то сделал .. да и картинки покачественнее будут ...
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646
Alex Roland Час назад
Ну концепты то и домов на Луне понаделали ... и лифт межпланетный ... ... так то Голливуд таких концептов много наснимал и покачественнее картинки ... ... А так мне вообще "Реаниматор" вспомнился )))
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3689 постов (3604 в горячем)

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