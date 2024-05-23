Учёные представили концепцию пересадки головы

Согласно концепции, пересадку проводит робот с искусственным интеллектом, чтобы ускорить процесс, исключить человеческие ошибки, предотвратить деградацию клеток мозга и обеспечить полную совместимость. Устройство точно отделяет голову и сразу же пересаживает её на другое тело.

Донором выступает человек, имеющий молодое здоровое тело со смертью мозга.

Трансплантация головы может предоставить людям с тяжёлыми заболеваниями возможность иметь полностью функциональное тело, сохраняя при этом свои воспоминания и когнитивные способности.

Сейчас учёные изучают возможность точного соединения нервной системы и спинного мозга.