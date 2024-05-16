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Плохие парни встретили мастера простых решений

Плохие парни встретили мастера простых решений

Автор:
16 мая 2024 09:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Прикол   Уилл Смит   банка   мартин лоуренс   мем   
2384
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Уилл Смит и Мартин Лоуренс попытались открыть банку с огурцами, но у них ничего не получилось. Однако актёрам повезло. Неподалеку сидел мастер простых решений.

Стоит признать, Уилл Смит и Мартин Лоуренс на фоне этого мемного парня весьма "белые".

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Метки: Видео   Прикол   Уилл Смит   банка   мартин лоуренс   мем   
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18  комментариев
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1k
АртемШишков 2 часа назад
кто-то переигрывает...
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3k
Оксид Бетона 14 минут назад
Пусть ко мне заходят, я их квашенными огурцами угощу. Под водку закусь - самое оно!
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11k
Сергей Попов 22 минуты назад
Вообще-то достаточно сдавить крышку с двух сторон по диагонали, чтобы нарушить герметичность. После этого крышка легко открывается.
Сдавливать крышку удобнее всего двумя руками, сложив их пальцами "в замок". Таким образом получается достаточно сильный рычаг, действующий одновременно с двух сторон.
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Тупая постановка.
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13k
Том Сойер Полчаса назад

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920
kan35 Полчаса назад
я думал, что молодой негр просто подковырнет крышку, чтобы воздух зашел под крышку (убрать вакуум)
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224
vitros666 38 минут назад
Можно просто сделать шилом в крышке маленькую дырочку...
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8k
a6m5 47 минут назад
А если и с помощью полотенца не открывается, то я беру старый советский консервный нож, и открывалкой для бутылок (крючком) слегка приоткрываю крышку с разных сторон. Как воздух пшикнет, так спокойно можно руками откручивать.
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5k
Наталья 51 минуту назад
Хаби)
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10k
Trenzel2003 52 минуты назад
Да этот нигра как стал популярен, стал такую х**мантию нести!
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5k
Serj81 Час назад
Это они после съемок третьей или какой там части? Летом выходит, Плохие старички на всегда, будет называться
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Какие же они старые
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62k
dima423 2 часа назад
Да что этот ниггер себе позволяет? почему он ведет себя как белый, и не дает нам вести себя как ниггеры?))
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3676 постов (3585 в горячем)

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