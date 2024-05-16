Плохие парни встретили мастера простых решений

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Уилл Смит и Мартин Лоуренс попытались открыть банку с огурцами, но у них ничего не получилось. Однако актёрам повезло. Неподалеку сидел мастер простых решений.
Стоит признать, Уилл Смит и Мартин Лоуренс на фоне этого мемного парня весьма "белые".
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Сдавливать крышку удобнее всего двумя руками, сложив их пальцами "в замок". Таким образом получается достаточно сильный рычаг, действующий одновременно с двух сторон.
Кончик ножа вставить в щель между крышкой и банкой - пшик.
Или сдавить крышку с двух сторон (нужна сила), тоже - пшик.