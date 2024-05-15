Наглый пранкер забирает еду у прохожих

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Темнокожий парень подходит к случайным прохожим в одном из городов Франции и забирает у них еду. Свои похождения он снимает на видео.
Когда-нибудь этот пранкер наткнётся на человека, который заберет что-нибудь у него. Например, здоровье.
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