Наглый пранкер забирает еду у прохожих

FISHKINET
Скоро будем сами себя обеспечивать Скоро будем сами себя обеспечивать Женщина похвасталась своей поездкой в магазин для взрослых Женщина похвасталась своей поездкой в магазин для взрослых Почему мужчины живут меньше женщин Почему мужчины живут меньше женщин Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра Без ДТП. Что с такими делать? Без ДТП. Что с такими делать? За прикрытый номер автомобиля будут штрафовать и лишать прав За прикрытый номер автомобиля будут штрафовать и лишать прав Чудесное исцеление попрошайки Чудесное исцеление попрошайки «Мы жаловались, но их обычно отмазывают»: в Екатеринбурге арабские студенты пригрозили избить других учащихся «Мы жаловались, но их обычно отмазывают»: в Екатеринбурге арабские... Неудачная попытка "перебега" дороги на запрещающий сигнал светофора Неудачная попытка "перебега" дороги на запрещающий сигнал светофора В США нашли новое месторождение меди, правда добыча осложняется тем, что она находится под напряжением В США нашли новое месторождение меди, правда добыча осложняется... Украинка с «самыми большими в мире щеками» показала, как выглядела раньше Украинка с «самыми большими в мире щеками» показала, как выглядела... В США мужчине запретили держать лодку у своего дома В США мужчине запретили держать лодку у своего дома Суд арестовал второго фигуранта дела главного кадровика Минобороны Суд арестовал второго фигуранта дела главного кадровика Минобороны Витрина 90-х: особенности торговли в фото и ценах Витрина 90-х: особенности торговли в фото и ценах Во Франции группа вооружённых мужчин напала на тюремный конвой и освободила преступника Во Франции группа вооружённых мужчин напала на тюремный конвой и... В Башкирии задержали замруководителя Управления дорожного хозяйства республики В Башкирии задержали замруководителя Управления дорожного... "Никуда ты не уедешь!": в Санкт-Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой "Никуда ты не уедешь!": в Санкт-Петербурге дорожный конфликт... Пьяные британки устроили потасовку в баре на Майорке Пьяные британки устроили потасовку в баре на Майорке
Главная > Видео
Наглый пранкер забирает еду у прохожих

Наглый пранкер забирает еду у прохожих

Автор:
15 мая 2024 10:44
Метки: Видео   Еда   Реакция   Франция   люди   пранкер   прохожие   
1008
1
1

Темнокожий парень подходит к случайным прохожим в одном из городов Франции и забирает у них еду. Свои похождения он снимает на видео.

Когда-нибудь этот пранкер наткнётся на человека, который заберет что-нибудь у него. Например, здоровье.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Еда   Реакция   Франция   люди   пранкер   прохожие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Rom Час назад
Вонючие мартышки и макаки тоже так делают, у туристов всё выхватить пытаются. ЧТо уж тут то....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Алексей Гулевич Минуту назад
это как воровать в магазинах у них - тоже пранк , только тут ваще это чернож.пый выплядок ... может пост будет когда ему всунет кто биту в очечо ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Aleksandr 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Саша Полик Полчаса назад
Забрал бы он мой беляш после работы,ему бы даже Лютер Кинг не помог бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex Полчаса назад
Мерзкий нигга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
dima423 51 минуту назад
У нас бы сразу по епальнику бы получил))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
812
Шурман 55 минут назад
Подходит только к девушкам , странно что к арабам не подошел , вот там бы был красивый пранк , я бы даже ставки на арабов сделал и трубочку бы ему воткнули куда нужно и французскому быстро научили .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
AzuveR 56 минут назад
Обуевшая ,черножопая падла. Жду видео ,где его издят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья Час назад
Какая реакция у людей толерантная. Сразу видно, что не у нас. У нас бы уже в таблет отхватил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Kostick Час назад
баклажану не долго осталось пранковать. нарвется на того, кто не знает, что его нельзя бить ногами по продолжению шеи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
148
Дмитрий Кирижиу Kostick 46 минут назад
Они чуют, кого нельзя. Прям жопой чуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3703 поста (3658 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

735294



Другие посты автора
Популярное
15 интересных штуковин, которые имеют неожиданное назначение
15 интересных штуковин, которые имеют неожиданное назначение
15 отменных идей, которые должны были придумать раньше
15 отменных идей, которые должны были придумать раньше
Набирающие популярность
Три способа как подловить лжеца
Три способа как подловить лжеца
Реконструкция панельных домов как дополнение реновации
Реконструкция панельных домов как дополнение реновации
Скоро будем сами себя обеспечивать
Скоро будем сами себя обеспечивать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#история#аварии#факты#фильм#кот#милота#конфликт
#животные#в мире#Прикол#Юмор#авто аварии#полиция#забавно#Россия#истории#США
#люди#автомобили#интересно#интересное#ДТП#Автовсячина#кино#собака#Подмосковье#кошка
Скоро будем сами себя обеспечивать Скоро будем сами себя обеспечивать Забавный случай в лифте Забавный случай в лифте Выдра подняла настроение участникам дорожного движения Выдра подняла настроение участникам дорожного движения Котик просит хозяйку поделиться с ним едой Котик просит хозяйку поделиться с ним едой Мужчина приготовил пиццу из пельменей Мужчина приготовил пиццу из пельменей Попытка выпендриться во время приготовления завтрака Попытка выпендриться во время приготовления завтрака

На что жалуетесь?

Вернуться