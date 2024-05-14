Как протянуть провод с помощью кошки

Люди, которые не очень любят кошек, часто говорят, что от них нет никакой пользы. Но те, кто ценит этих животных, точно знают, что они во многом могут помочь своим хозяевам. Например, кот семьи из этого видео на время стал электриком, чтобы протянуть провода под полом на террасе.



