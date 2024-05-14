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Сообщество Без кота и жизнь не та 2374 поста • 516 подписчиков подписаться
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Как протянуть провод с помощью кошки

Как протянуть провод с помощью кошки

Автор:
14 мая 2024 11:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Как протянуть провод   Хитрость   животные   кот   лайфхак   провод   
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Люди, которые не очень любят кошек, часто говорят, что от них нет никакой пользы. Но те, кто ценит этих животных, точно знают, что они во многом могут помочь своим хозяевам. Например, кот семьи из этого видео на время стал электриком, чтобы протянуть провода под полом на террасе.


Котейка отлично справился со своей задачей и получил заслуженные вкусняшки. Интересно, какими еще домашними делами способен заниматься этот пушистик? Может, он и лампочки вкручивать научился или гвозди забивать?



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Метки: Видео   Как протянуть провод   Хитрость   животные   кот   лайфхак   провод   
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13k
MPEG-8 58 минут назад
Старая история.

Такса - кабелеукладчик

Однажды мне было необходимо срочно проложить четыре десятка проводов витой пары на расстояние в сто метров. Большая часть дистанции проходила над навесным потолком на трёхметровой высоте. Поняв, что для моих единственных в конторе админских плеч решение задачи в приемлемые сроки является непосильным, я принялся терзать шефа на предмет привлечения сторонних монтажников, и тот, скрепя сердце, согласился. Я разработал техзадание, разослал по разным конторам и стал ждать.
Одно из предложений сильно выделялось из общей массы. Ребята утверждали, что работу они выполнят всего за один день, причём втрое дешевле, чем любой из конкурентов! На всякий случай перезвонил и уточнил, правильно ли они поняли задание. Ответили, что поняли прекрасно, а скорость и дешевизна объясняется тем, что в работе используется кабелеукладчик. Я был заинтригован: с кабелеукладчиками имел дело в армии и решительно не представлял, каким же, собственно, образом данный девайс можно приспособить к прокладке витой пары под фальшпотолком.
В назначенный день прибыли всего два монтажника со стремянками и инструментами. Наблюдая за процессом разгрузки, я с нетерпением ждал чудо-агрегата, способного автоматизировать процесс. Агрегата так не дождался, зато последней из микроавтобуса была выгружена некрупная такса. Не успел я удивиться по поводу появления животного, как мне объяснили, что это и есть таинственный кабелеукладчик.
В комплекте к таксе шел специальный костюмчик с ручкой вдоль спины для переноски, сбруя на голову со светодиодным фонариком и шлейка. Прокладка кабеля осуществлялась путём прикрепления его к шлейке и запуска таксы в труднодоступное место. Надрессированное животное шустро мчалось на звук голоса или свет фонаря, волоча за собой провод. Потолок собаку выдерживал, мощности же хватало метров на пятьдесят.
Скорость прокладки в длинных и труднодоступных участках была просто фантастической. Такса резво носилась в одну сторону по верху, а обратно по коридору, пугая женскую часть персонала. Даже ЧП в виде выпавшей панельки потолка не повлияло на её настроение: протягиваемый провод сыграл роль страховочного троса, и собачка плавно опустилась на пол. Ребята сказали, что к таким ситуациям кабелеукладчик приучен.
Смех смехом, но такса на полном серьёзе стояла у ребят на балансе фирмы: мне были продемонстрированы документы. Работу дружный коллектив действительно выполнил менее, чем за день, причем без предварительного разматывания кабеля и, соответственно, без обрезков. Правда, работа нашей конторы полностью встала: всё население сбежалось посмотреть на работу кабелеукладчика.
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778
DuckTales Час назад
Сегодня юбилей у этого видоса ?
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1k
Андрей Еделькин Час назад
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9k
Гвоздь Час назад
а чтобы это дело провернуть, кошку не кормили 3 дня.
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