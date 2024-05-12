Две женщины пытались вынести под юбкой продукты из магазина

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Во Франции сотрудники магазина поймали двух мусульманок на краже. Из закромов женщины достали огромное количество украденных товаров.
Шопинг не удался.
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Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах - Могущественный, Мудрый
Вот: