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Две женщины пытались вынести под&nbsp;юбкой продукты из&nbsp;магазина

Две женщины пытались вынести под юбкой продукты из магазина

Автор:
12 мая 2024 10:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Еда   Франция   воровки   кража   мусульманки   продукты   
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Во Франции сотрудники магазина поймали двух мусульманок на краже. Из закромов женщины достали огромное количество украденных товаров.

Шопинг не удался.

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Метки: Видео   Еда   Франция   воровки   кража   мусульманки   продукты   
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22  комментария
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17k
Kostick 2 часа назад
ляди черножопые, а как же харам? самое что любопытное, гнидники изначально заточены для воровства. тхуляпть, жабы.
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2k
Ультратрахуил 36 минут назад
Ничего не поделаешь, но закон шариата есть закон! Камнями конечно забивать не стоит , на первый раз, но руки надо отрубить!
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11k
Dabus 37 минут назад
Сура 5, аят 38
Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах - Могущественный, Мудрый
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2k
Руслана Тарасова 38 минут назад
С чего это эти существа причесляют у женскому полу? Это вообще то биологическая отрыжка эволюции.
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62k
turyst 40 минут назад
Продукты... Пхе...

Вот:

Ссылка www.youtube.com


Ссылка www.youtube.com


Ссылка youtu.be
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147k
parallax 47 минут назад
Надо отрубить им кисти рук, как это полагается по шариату.
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21k
Robin Hood 48 минут назад
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4k
poбт Час назад
платок "луи виттон" сам себя не заработает
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14k
Григорий Бабкин Час назад
И чё? Товар заберут, черножопых отпустят. Те пойдут в другой магазин. Там даже заяву в ментовку не напишут.
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9k
Alex 2 часа назад
Отрубить руки, согласно шариату
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15k
Александр 2 часа назад
Ну не даром у Принца Воров такие шаровары знатные)))
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4150 постов (3959 в горячем)
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