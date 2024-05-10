Нарушитель пойман и обезврежен

С появлением в доме котика разрушения и катастрофы становятся привычным делом. И чтобы поймать пушистого преступника, порой приходится идти на крайние меры, как, например, герои видео.

Их пушистый боец против порядка попался с поличным, и хозяевам ничего не оставалось делать кроме как поймать его и посадить в вязаную ловушку. А именно, носочек. Владельцы полностью обезвредили котика, и вместо жестокого домашнего хищника он больше походил на очаровательную меховую гусеничку.