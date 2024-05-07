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Борьба двух щенков за крупную косточку

Борьба двух щенков за крупную косточку

Автор:
07 мая 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   косточка   кость   собака   щенок   
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Щенок не захотел уступать сородичу крупную косточку. В какой-то момент малыша и вовсе начало трясти от злости.

Кто сказал, что малыши не могут быть свирепыми? Особенно, когда на кону огромная косточка. Две крохи из ролика ниже точно с этим не согласятся.

У каждого из этих щенят были свои планы на столь желанную вкусняшку, и они ни в коем случае не собираются уступать друг другу. Одного из них настолько возмутила конкуренция, что его аж начало трясти от злости.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   косточка   кость   собака   щенок   
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3k
Оксид Бетона 51 минуту назад
Монстры плотоядные!
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18k
Сергей 11 минут назад
Малыши вообще страшны в своем гневе!)))
Ссылка youtu.be
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17k
Alex 19 минут назад
Схватка двух йокодзун
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mindflixx
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