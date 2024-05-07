Борьба двух щенков за крупную косточку

Кто сказал, что малыши не могут быть свирепыми? Особенно, когда на кону огромная косточка. Две крохи из ролика ниже точно с этим не согласятся.

У каждого из этих щенят были свои планы на столь желанную вкусняшку, и они ни в коем случае не собираются уступать друг другу. Одного из них настолько возмутила конкуренция, что его аж начало трясти от злости.