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Зрители подняли инвалидную коляску, чтобы поклонник смог посмотреть концерт

Зрители подняли инвалидную коляску, чтобы поклонник смог посмотреть концерт

Автор:
25 апреля 2024 07:56
Метки: Видео   Китай   Концерт   добро   инвалид   инвалидная коляска   люди   
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В Китае посетители музыкального фестиваля подняли инвалидную коляску с парнем над толпой, подарив ему минуты счастья.

Юный житель Цзиньчэна (провинция Шаньси, Китай) очень хотел попасть на музыкальный фестиваль, и мечта 19-летнего Цици сбылась.

Впрочем, в тот день сбылось и ещё одно желание, да и вообще концерт, на который Цици пришёл вместе с мамой, принёс юноше огромное количество положительных эмоций. Цици передвигается с помощью инвалидной коляски, и из-за этого он не мог хорошенько рассмотреть, что же происходит на сцене. Тогда добросердечные зрители, стоявшие рядом, подняли коляску вместе с молодым человеком, и так Цици получил возможность насладиться музыкальным шоу в полном объёме — это и было вторым заветным желанием.

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Метки: Видео   Китай   Концерт   добро   инвалид   инвалидная коляска   люди   
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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