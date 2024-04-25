Зрители подняли инвалидную коляску, чтобы поклонник смог посмотреть концерт

Юный житель Цзиньчэна (провинция Шаньси, Китай) очень хотел попасть на музыкальный фестиваль, и мечта 19-летнего Цици сбылась.

Впрочем, в тот день сбылось и ещё одно желание, да и вообще концерт, на который Цици пришёл вместе с мамой, принёс юноше огромное количество положительных эмоций. Цици передвигается с помощью инвалидной коляски, и из-за этого он не мог хорошенько рассмотреть, что же происходит на сцене. Тогда добросердечные зрители, стоявшие рядом, подняли коляску вместе с молодым человеком, и так Цици получил возможность насладиться музыкальным шоу в полном объёме — это и было вторым заветным желанием.