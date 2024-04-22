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Ворон играет в крестики-нолики

Ворон играет в крестики-нолики

Автор:
22 апреля 2024 10:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Умная   ворон   забавно   игра   крестики нолики   птица   
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Мы все знаем и помним, что вороны — умные птицы, которых можно хорошо обучить. И вот настоящий пример: этот пернатый играет в крестики-нолики.

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Метки: Видео   Умная   ворон   забавно   игра   крестики нолики   птица   
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Pravednik84 2 часа назад
Заходит мужик к другу, а тот сидит с собакой в шахматы играет.
- У, какая умная у тебя собака!!!-восклицает с удивлением мужик.
- Какая умная!? Счет 3-2 я выигрываю.
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