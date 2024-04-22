Ворон играет в крестики-нолики

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Мы все знаем и помним, что вороны — умные птицы, которых можно хорошо обучить. И вот настоящий пример: этот пернатый играет в крестики-нолики.
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