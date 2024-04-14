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Работа никого не щадит

Работа никого не щадит

Автор:
14 апреля 2024 10:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Digit   Видео   двуногая машина   нагрузка   работа   робот   
1216
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Свои обязанности двуногая машина выполняет на созданной для него мини-копии склада: Digit (так зовут робота) снимает с полок коробки, а затем устанавливает их на конвейерную ленту. Однако спустя 10 часов робот падает, не выдержав нагрузок.

Даже роботы не вывозят такие длинные смены, а они еще людям ставят 12-ти часовые.

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Метки: Digit   Видео   двуногая машина   нагрузка   работа   робот   
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6  комментариев
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61k
Мойша Час назад
Работника нужно кормить. Хотя бы электричеством.
Просто сдох аккумулятор.
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541
Пчёл 23 минуты назад
Робота жалко.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Много лишних движений ненужных. Поставили бы посередине стационарный манипулятор-руку и он бы до второго пришествия фигачил


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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2334 поста (2292 в горячем)

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