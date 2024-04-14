Работа никого не щадит

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Свои обязанности двуногая машина выполняет на созданной для него мини-копии склада: Digit (так зовут робота) снимает с полок коробки, а затем устанавливает их на конвейерную ленту. Однако спустя 10 часов робот падает, не выдержав нагрузок.
Даже роботы не вывозят такие длинные смены, а они еще людям ставят 12-ти часовые.
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