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Крик души маленькой девочки

Крик души маленькой девочки

Автор:
13 апреля 2024 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   девочка   крик души   уроки   шашлык   
1127
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Бедного ребенка совсем замучили эти взрослые — то дома достают, то в школе. А хочется чего-то простого доброго!

100% понимания, 0% осуждения

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Метки: Видео   Юмор   девочка   крик души   уроки   шашлык   
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russger Полчаса назад
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Terminator Полминуты назад
Постанова
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 49 минут назад
так и вырастит тупой шашлычницей
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Мойша 50 минут назад
Наши люди.
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turyst Час назад
Все мы, в своём роде...
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СергейПименов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Snezhinka
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  • 2277 постов (2181 в горячем)

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