Крик души маленькой девочки

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Бедного ребенка совсем замучили эти взрослые — то дома достают, то в школе. А хочется чего-то простого доброго!
100% понимания, 0% осуждения
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