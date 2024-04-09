Подборка смешного детского беспредела

2025
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Дети - цветы жизни. Вопросов тут нет. Но как же много хлопот порой доставляют эти цветочки. И никакие кнуты и пряники не могут обуздать их страсть к разным хулиганским выходкам.
Да, они еще совсем малыши. Но стоит отвлечься хотя бы на секунду.... будет беда.
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И про собак - сколько угодно можно найти.
Может проще не связываться с тупыми еб*анами - пропагандонами чайлд-фри, типа этого очкастого чмо?