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Подборка смешного детского беспредела

Подборка смешного детского беспредела

Автор:
09 апреля 2024 10:13
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   беспорядок   беспредел   дети   подборка   шалость   
2025
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Дети - цветы жизни. Вопросов тут нет. Но как же много хлопот порой доставляют эти цветочки. И никакие кнуты и пряники не могут обуздать их страсть к разным хулиганским выходкам.

Да, они еще совсем малыши. Но стоит отвлечься хотя бы на секунду.... будет беда.

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Метки: Видео   Юмор   беспорядок   беспредел   дети   подборка   шалость   
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Victor 2 часа назад
Как отец двух детей ничему не удивлён
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vasilykopkov 20 минут назад
Такой же беспредел можно подобрать и про котиков. Что нам котов теперь не держать?
И про собак - сколько угодно можно найти.
Может проще не связываться с тупыми еб*анами - пропагандонами чайлд-фри, типа этого очкастого чмо?
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ProFanas 43 минуты назад
И зачем этот бездетный развадённый ботан тут нужен? Типа, его ещё раз убидило правильность решения?
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3854 поста (3712 в горячем)

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