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Наглядный пример лудомании

Наглядный пример лудомании

Автор:
24 марта 2024 18:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   азарт   букмекерская контора   в мире   игра   лудомания   ставка   
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В Нигерии жители, страдающие лудоманией, ночуют в букмекерских конторах, чтобы с утра продолжить играть, не отходя от кассы


Часть из них не хочет идти домой, а часть не может, потому что уже некуда. В стране 65 миллионов человек живут ставками. В основном на спорт. Это 30% от всего населения. В стране легально действуют спортивные букмекеры.

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Метки: Видео   азарт   букмекерская контора   в мире   игра   лудомания   ставка   
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9  комментариев
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301
Игорь Час назад
Раньше это называли - "игромания"...
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−1
7k
satra 15 минут назад
Ссылка coub.com
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2k
Никита Сергеевич 18 минут назад
Сборище биомусора.
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5k
Руслан 18 минут назад
Так и у нас легально действуют букмекеры. И тоже «будки» открыты. Так, как в Нигерии, конечно, на полу штабелями не лежат, но есть и «ночники», которые сутками торчат в ППС…
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11k
Vacony Полчаса назад
золотая жила для последователей МММ и подобных пирамид и азартных вещей....
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143k
parallax 54 минуты назад
Лишь бы не работать.
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1574 поста (1274 в горячем)

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