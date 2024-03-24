Наглядный пример лудомании

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В Нигерии жители, страдающие лудоманией, ночуют в букмекерских конторах, чтобы с утра продолжить играть, не отходя от кассы
Часть из них не хочет идти домой, а часть не может, потому что уже некуда. В стране 65 миллионов человек живут ставками. В основном на спорт. Это 30% от всего населения. В стране легально действуют спортивные букмекеры.
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