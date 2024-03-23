«Понаставили тут»: кот показал свое отношение к книгам

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Для многих людей чтение книг — очень важное увлечение, которое помогает им отдыхать и справляться с трудностями. Однако для котиков чтение не имеет никакого значения, и пушистый герой видео тому подтверждение.
Он решил, что книжная полка — лучшее место для отдыха, но только в том случае, когда на ней нет книг.
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