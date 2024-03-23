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Сообщество Без кота и жизнь не та 2170 постов • 507 подписчиков подписаться
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«Понаставили тут»: кот показал свое отношение к книгам

«Понаставили тут»: кот показал свое отношение к книгам

Автор:
23 марта 2024 09:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   книги   кот   кошка   полка   
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Для многих людей чтение книг — очень важное увлечение, которое помогает им отдыхать и справляться с трудностями. Однако для котиков чтение не имеет никакого значения, и пушистый герой видео тому подтверждение.


Он решил, что книжная полка — лучшее место для отдыха, но только в том случае, когда на ней нет книг.

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Метки: Видео   животные   забавно   книги   кот   кошка   полка   
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3  комментария
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1k
surgy Час назад
Кот - поклонник фильма Интерстеллар
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3
Прокопий Минуту назад
Полтеркот какой-то
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481
Alex Roland Час назад
Точно кот?
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3475 постов (3276 в горячем)

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