FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1400 постов • 224 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Медицина на Фишках
Студентов шокировало видео с родами

Студентов шокировало видео с родами

Автор:
18 марта 2024 09:51
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Прикол   Реакция   кесарево сечение   роды   студенты   
925
1
1

Студентам медицинского университета показали видео с выполнением родов при помощи кесарева сечения. К такому многие из них оказались готовы.

Реакция студентов на роды

Тот самый момент, когда жизнь разделилась на «до» и «после». 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Видео   Прикол   Реакция   кесарево сечение   роды   студенты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Юр21 47 минут назад
Ну и накуя было идти в медицинский ВУЗ? Они что думали, что работа врача состоит только из пересчитывания купюр?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
438
gvg 11 минут назад
Мож они думали так, как в анекдоте.
Мама, это правда, что ребенок вылезает оттуда, куда попадет сперма мальчика?
Да, дочка!
Так что ж, этот ребенок мне все зубы выбьет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мария Коненкова 11 минут назад
П.и.з.д.е.ц. Мы когда учились в медвузе, никаких видео нам не показывали. Настоящие роды - сразу живьём, две женщины в родзале одновременно, одна рожала близнецов - смотрели во все глаза, и парни и девчонки, никто не ахал и не в обморок не упал, такой восторг, что после занятий пошли за бухлом и в парке дерябнули за здоровье новорождённых. На кесарево, на прерывание ходили смотреть просто как на экскурсию, уже не удивить было. Все были готовы, никто рожу не кривил! Да даже если кому-то и становилось страшно, неприятно - считал неприличным показывать слабость, брал себя в руки и с остальными. Помню, у нас в группе была девочка, ужасно боялась покойников, именно покойников - которые уже приведены в благопристойный вид, одеты в костюмы и лежат, ждут выдачи. Прям не могла на них смотреть, по подвальному коридору мимо них ходила зажмурясь. Но на вскрытии - первая, в самый центр, вплотную к столу, нифига не боялась. В мед идут обычно люди с подходящим складом психики. А эти дохляки на видео - это как-то... фу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
banzai7 Полчаса назад
И студенты подали в суд за нанесение психологической травмы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
дмитрий викторович 36 минут назад
Т.Е. в МОРГ на вскрытие они ещë не ходили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Андрей Иванов 43 минуты назад
И вот эти бараны через семь лет будут вас лечить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

627624



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах
"Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах
17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях
17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях
Набирающие популярность в сообществах
В Киргизии отменили матчество
В Киргизии отменили матчество
Зачем Фидель Кастро носил два "Ролекса" сразу? Все просто
Зачем Фидель Кастро носил два "Ролекса" сразу? Все просто
Новый процессор Cerebras для суперкомпьютеров получил 900000 ядер (5 фото)
Новый процессор Cerebras для суперкомпьютеров получил 900000 ядер (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта

Лучшие демотиваторы
Иногда вилка может быть опаснее,чем розетка.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#милота#выборы#кино#факты#кот#конфликт
#животные#Юмор#СССР#собака#забавно#новости#удивительно#полиция#тигр
#в мире#Прикол#Москва#Россия#интересно#сарказм#интересное#водитель#цирк
Новый процессор Cerebras для суперкомпьютеров получил 900000 ядер (5 фото) Новый процессор Cerebras для суперкомпьютеров получил 900000 ядер (5 фото) Обезьяна попыталась напугать человека Обезьяна попыталась напугать человека Реакция коня, впервые в жизни увидевшего зебру Реакция коня, впервые в жизни увидевшего зебру Кот пытается укусить сосиску, которой нет Кот пытается укусить сосиску, которой нет Игровая зона для кота Игровая зона для кота Пёс в шоке от количества щенков Пёс в шоке от количества щенков

На что жалуетесь?

Вернуться