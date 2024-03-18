Студентов шокировало видео с родами

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Студентам медицинского университета показали видео с выполнением родов при помощи кесарева сечения. К такому многие из них оказались готовы.
Реакция студентов на роды
Тот самый момент, когда жизнь разделилась на «до» и «после».
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Мама, это правда, что ребенок вылезает оттуда, куда попадет сперма мальчика?
Да, дочка!
Так что ж, этот ребенок мне все зубы выбьет?