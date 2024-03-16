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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1278 постов • 55 подписчиков подписаться
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17-летний студент спас тонущую девушку

17-летний студент спас тонущую девушку

Автор:
16 марта 2024 08:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Волгоград   Герой   Спасение   помощь   тонула   
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В Волгограде 17-летний Анвар Габибулаев спас девочку, которая провалилась под лед на водоеме возле ЖК «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе. Как признался сам молодой человек, он случайно стал свидетелем происшествия и тут же бросился на помощь.


– Вчера, приблизительно в 4 дня часа я вернулся после учебы из колледжа домой. Не успел раздеться, как услышал крик. Выглянул в окно и увидел тонущего подростка лет 14-16, – вспоминает Анвар. – Не думая, я побежал обратно на улицу. 


К тому моменту, когда Анвар оказался рядом с водоемом, девочка, по его словам, по грудь в жутком испуге барахталась в воде. 

– Я начал ее тянуть, но было очень скользко. Она тянула меня к себе в воду, – рассказал юноша. – Мне удалось вовремя схватиться за выступ из льда и со всей силы потянуть девочку к себе. Еще чуть-чуть – и мы оба оказались в воде


Дальше, вспоминает молодой герой, он передал пострадавшую одной из прохожих, которая вызвалась отвести девочку домой.  

– Рядом оказалась женщина, которая спросила у нее, где она живет. Она показала пальцем на соседний дом. Похвалила меня и повела домой. А я уже пошел домой греться, – буднично рассказывает волгоградец. 


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Метки: Видео   Волгоград   Герой   Спасение   помощь   тонула   
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6  комментариев
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10k
Владимир 46 минут назад
Парень молодец, а вот какого хрена эта девушка поперлась на лед весной?????
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96k
Доктор Джонс 3 минуты назад
- "17-летний студент спас тонущую девушку";
- "В Волгограде 17-летний Анвар Габибулаев спас девочку".

Так и непонятно, кого же спасли...
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29k
Matrosskin Полчаса назад
Респект, молодец ! ( в отличии от оператора)
ПС. Но всё же ( понятно, что с дивана все эксперты, на месте соображается куда как по другому) - делается немного не так: спасатель сам плашмя ложится на лёд, и затаскивает на лёд пострадавшего за одежду. Так и шансов самому провалиться меньше, и эффективность выше ( попробуйте поднять 70 кг и протащить 70 кг )
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5k
Горожанин Час назад
Спасение из лужи на камеру.
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