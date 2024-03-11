Косплей знаменитой советской троицы

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Жить - хорошо! А хорошо жить, еще лучше! Мужчины предстали в образе знаменитой троицы правонарушителей из советского кинематографа: Труса, Бывалого и Балбеса.
Роли данных комических персонажей когда-то исполняли Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин.
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