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Косплей знаменитой советской троицы

Косплей знаменитой советской троицы

Автор:
11 марта 2024 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: Балбес   Видео   Георгий Вицин   Трус   Юрий Никулин   бывалый   евгений моргунов   косплей   образ   
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Жить - хорошо! А хорошо жить, еще лучше! Мужчины предстали в образе знаменитой троицы правонарушителей из советского кинематографа: Труса, Бывалого и Балбеса.

Роли данных комических персонажей когда-то исполняли Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин.

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Метки: Балбес   Видео   Георгий Вицин   Трус   Юрий Никулин   бывалый   евгений моргунов   косплей   образ   
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12  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Вицин - как живой. Плюсую. Такой косплей нам нужен.
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26k
Slawa49 22 минуты назад
Жить хорошо..........это из другого фильма а не из того чьи образы представленны! Они там вообще не говорили! если не считать песню!
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3k
ho;'k 22 минуты назад
Ну наконец то нормальные косплеи подвезли, а не это ми-ми-мишно заморское говно
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26k
Slawa49 Полчаса назад
современная троица была бы бородатой)))
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4k
Василий Афиногенов Час назад
Трус совсем не попал(а так обалденно
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92
Лопатин Михаил Василий Афиногенов 42 минуты назад
А по-моему, улыбочка вполне вицинская...
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50k
Максим Т. Час назад
Е...ные говновертикальщики. Не помещаются все в кадр, но повернуть телефон, сука, мозгов не хватает. Хотя... Откуда у них мозги...
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