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Жаркие видео снимает провизор в подсобке аптеки в Волгограде

Жаркие видео снимает провизор в подсобке аптеки в Волгограде

Автор:
09 марта 2024 10:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: В Волгограде   Видео   Танцы   аптека   на рабочем месте   подсобка   провизор   
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На фоне стеллажей с памперсами и другими медицинскими расходниками эффектная блондинка зажигательно танцует, то и дело призывно поглаживая себя.

Танцы с сексуальным подтекстом, на которых девушка то облизывает пальцы, то сладострастно проводит языком по губам, то показывает декольте и оголенный живот, красотка разместила сразу в нескольких соцсетях. 


На одном из кадров на груди блузки видно логотип аптечной сети «Апрель», где и работает девушка.

— Вообще руководитель в курсе, что творят ее подчиненные в ее отсутствие? — задала вопрос автор обращения. Клиентка аптеки сообщила, что уже написала жалобу в организацию. 

«Блокнот Волгоград» связался с автором видео, Марией. Девушка была очень удивлена, что кто-то проявил внимение к ее контенту, заверила, что все видео будут удалены и такого больше не повторится.

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Метки: В Волгограде   Видео   Танцы   аптека   на рабочем месте   подсобка   провизор   
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5  комментариев
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Иван Кемеров 48 минут назад
Какой ужас. А ведь она еще, иногда, ест, ходит в туалет и спит. И возможно матерится и по выходным пьет вино. Возможно дышит и выделяет углекислый газ.
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11k
BarOb 20 минут назад
Столько мазей вокруг, а болячку на сиське никак не замажет
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22k
Shtoppi 23 минуты назад
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50k
Сергей 45 минут назад
В чём криминал? Ну танцует на работе человек. Что за моралофаг эта заявительница?

P.S. Моралфаг - человек, который строго следует принципам морали. То бишь, тот же "моралист". Но моралфагом называют, скорее, этакого фанатичного моралиста, который не знает компромиссов. То есть, это оценочное суждение с негативным подтекстом.
Люди, которых называют моралфагами, отличаются от спокойных моралистов своей агрессивной позицией в обществе - чего бы она ни касалась. Напомню, что в переводе с греческого часть слова /phagos//phagos/, от которой образовано усеченное /-фаг/ - означает "пожирающий".
Моралфаг, буквально - сжирающий своей моралью.
Некоторые считают моралфагию - болезнью, хотя такой болезни, конечно, не существует. Скорее, это социальный тип личности, который формируется не без влияния некоторых психических и психологических расстройств.
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757
Алексей Бляйбтрой 47 минут назад
испанский стыд
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