Жаркие видео снимает провизор в подсобке аптеки в Волгограде

Танцы с сексуальным подтекстом, на которых девушка то облизывает пальцы, то сладострастно проводит языком по губам, то показывает декольте и оголенный живот, красотка разместила сразу в нескольких соцсетях.

На одном из кадров на груди блузки видно логотип аптечной сети «Апрель», где и работает девушка.

— Вообще руководитель в курсе, что творят ее подчиненные в ее отсутствие? — задала вопрос автор обращения. Клиентка аптеки сообщила, что уже написала жалобу в организацию.

«Блокнот Волгоград» связался с автором видео, Марией. Девушка была очень удивлена, что кто-то проявил внимение к ее контенту, заверила, что все видео будут удалены и такого больше не повторится.