Жаркие видео снимает провизор в подсобке аптеки в Волгограде

На фоне стеллажей с памперсами и другими медицинскими расходниками эффектная блондинка зажигательно танцует, то и дело призывно поглаживая себя.
Танцы с сексуальным подтекстом, на которых девушка то облизывает пальцы, то сладострастно проводит языком по губам, то показывает декольте и оголенный живот, красотка разместила сразу в нескольких соцсетях.
На одном из кадров на груди блузки видно логотип аптечной сети «Апрель», где и работает девушка.
— Вообще руководитель в курсе, что творят ее подчиненные в ее отсутствие? — задала вопрос автор обращения. Клиентка аптеки сообщила, что уже написала жалобу в организацию.
«Блокнот Волгоград» связался с автором видео, Марией. Девушка была очень удивлена, что кто-то проявил внимение к ее контенту, заверила, что все видео будут удалены и такого больше не повторится.
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P.S. Моралфаг - человек, который строго следует принципам морали. То бишь, тот же "моралист". Но моралфагом называют, скорее, этакого фанатичного моралиста, который не знает компромиссов. То есть, это оценочное суждение с негативным подтекстом.
Люди, которых называют моралфагами, отличаются от спокойных моралистов своей агрессивной позицией в обществе - чего бы она ни касалась. Напомню, что в переводе с греческого часть слова /phagos//phagos/, от которой образовано усеченное /-фаг/ - означает "пожирающий".
Моралфаг, буквально - сжирающий своей моралью.
Некоторые считают моралфагию - болезнью, хотя такой болезни, конечно, не существует. Скорее, это социальный тип личности, который формируется не без влияния некоторых психических и психологических расстройств.