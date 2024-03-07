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Муки выбора достойного подарка преподавателю

Муки выбора достойного подарка преподавателю

Автор:
07 марта 2024 07:54
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   агитация   выборы   подарок   преподаватель   учитель   юбилей   
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Преподаватели обсуждают, что подарить коллеге на юбилей. Юмористическая короткометражка на злобу дня от неизвестных умельцев.

Грядущему весеннему событию посвящается. Присутствует ненормативная лексика.

Цветы через неделю засохнут, а ящик водки - это ящик водки.

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Метки: Видео   Прикол   агитация   выборы   подарок   преподаватель   учитель   юбилей   
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