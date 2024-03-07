Муки выбора достойного подарка преподавателю

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Преподаватели обсуждают, что подарить коллеге на юбилей. Юмористическая короткометражка на злобу дня от неизвестных умельцев.
Грядущему весеннему событию посвящается. Присутствует ненормативная лексика.
Цветы через неделю засохнут, а ящик водки - это ящик водки.
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