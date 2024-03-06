Восстание машин выглядит так

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Ученые предупреждают, что искусственный интеллект уже настолько развился, что может пойти войной против человека. И даже называют сроки - это случится в ближайшие 10 лет. Правда, кое-где уже это произошло.
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