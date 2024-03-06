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Восстание машин выглядит так

Восстание машин выглядит так

Автор:
06 марта 2024 10:35
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Восстание машин   Юмор   забавно   работа   строители   
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Ученые предупреждают, что искусственный интеллект уже настолько развился, что может пойти войной против человека. И даже называют сроки - это случится в ближайшие 10 лет. Правда, кое-где уже это произошло.

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Метки: Видео   Восстание машин   Юмор   забавно   работа   строители   
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turyst 42 минуты назад
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Babangdida 7 минут назад
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Олег Квирулянт 15 минут назад
".. и восстали машины в пепле ядерного огня"
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turyst 41 минуту назад
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turyst 41 минуту назад
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