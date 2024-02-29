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Сообщество Без кота и жизнь не та 2076 постов • 506 подписчиков подписаться
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Работа мечты: кошачья няня

Работа мечты: кошачья няня

Автор:
29 февраля 2024 09:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   забота   кошки   милота   няня   работа   работа мечты   
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Любите ли вы котов? Если да, то так ли сильно, чтобы заняться подобной деятельностью? Девушка рассказала о своей работе кошачьей няней и показала один рабочий день.

Возможно, какие-то трудности есть, как и в любой сфере, однако для истинных кошатников выглядит как работа мечты.

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Метки: Видео   забота   кошки   милота   няня   работа   работа мечты   
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10  комментариев
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19k
banzai7 2 часа назад
Я тоже котяра. Для меня есть такая няня?
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8k
Oleg 47 минут назад
тёщу клали в больничку на неделю, неделю заезжал к её коту: лоток - корм - вода. обычно приходишь в гости - кот где-то сам по себе. А тут была неделя внеземной любви: и о ноги трётся, и на руки лезет ,и мурчит вообще не переставая... через неделю тёщу забрал, еще через пару всё вернулось на прежние рельсы )
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5k
Йож 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Enigma Kuutar 55 минут назад
Как делать деньги из нифига ))
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8k
Пуриц Жорж 58 минут назад
Я нанимал коту, когда в отпуск ездили. На 15-20 минут, поменять еду, воду, убрать сортир. Погладить немного -500 руб. И я предупреждал что у меня дома камеры
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140k
parallax 2 часа назад
Хорошая у неё работа. Без стрессов.
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