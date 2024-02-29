Работа мечты: кошачья няня

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Любите ли вы котов? Если да, то так ли сильно, чтобы заняться подобной деятельностью? Девушка рассказала о своей работе кошачьей няней и показала один рабочий день.
Возможно, какие-то трудности есть, как и в любой сфере, однако для истинных кошатников выглядит как работа мечты.
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