Полуночный меломан на парковке

FISHKINET
Искусственный интеллект в действии Искусственный интеллект в действии Какими были последние слова 15 известных исторических личностей Какими были последние слова 15 известных исторических личностей Почему раньше морякам разрешалось курить только трубку, а не сигареты? Почему раньше морякам разрешалось курить только трубку, а не сигареты? Кто сильнее американские колхозники или профессиональные бодибилдерши? Кто сильнее американские колхозники или профессиональные бодибилдерши? В смертельном ДТП виновным стал водитель скорой помощи В смертельном ДТП виновным стал водитель скорой помощи Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия национализировали Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его... В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение... В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире... Парень выбрал идеальное время для чиха Парень выбрал идеальное время для чиха В Челябинской области вор обеспечил себе более 20 лет тюрьмы В Челябинской области вор обеспечил себе более 20 лет тюрьмы Кот резвится на льду Кот резвится на льду 12 человек, которым попались странные и загадочные вещи 12 человек, которым попались странные и загадочные вещи 25 легендарных утерянных сокровищ, которые до сих пор не найдены 25 легендарных утерянных сокровищ, которые до сих пор не найдены Весёлый и озорной поросёнок Весёлый и озорной поросёнок Котопотягушки Котопотягушки «Мы не вандалы, просто так веселимся»: парень, помочившийся на Медного всадника в Питере, извинился за свой поступок «Мы не вандалы, просто так веселимся»: парень, помочившийся на... 16 причин перестать быть трудоголиком 16 причин перестать быть трудоголиком После жалобы Мизулиной закрылся красноярский бар Elton, в котором своеобразно отметили 23 февраля После жалобы Мизулиной закрылся красноярский бар Elton, в котором... "Все продали и уехали": тюменец, выигравший в лотерею один миллиард рублей, покинул город "Все продали и уехали": тюменец, выигравший в лотерею один...
Главная > Видео
Полуночный меломан на парковке

Полуночный меломан на парковке

Автор:
27 февраля 2024 11:43
Метки: Автомобиль   Видео   Музыка   инцидент   конфликт   меломан   парковка   
3363
1
1

Прослушивание музыки в машине в жилом квартале может быть опасно для здоровья и кошелька. Данный меломан пожалел, что в его автомобиле в ночное время громко играет музыка

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Автомобиль   Видео   Музыка   инцидент   конфликт   меломан   парковка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
tamin Час назад
Милейший человек. А мог и бы и бритовкой по глазам. И в очередной раз убеждаюсь, что низкий таз конечно может и радует глаз, но мозги у таких водителей тоже занижены. примерно до уровня жопы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Димыч Полчаса назад
Чем старее и ржавее тазик, тем громче из него п.рдит (по-другому эти звуки не назвать) говномузло. Аксиома. И владельцы тазиков считают, что ЭТО должны слушать ВСЕ. В любое время суток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
673
Дмитрий Базурин Полчаса назад
У нас такой же во дворе был, на тазе с глушителем, постоянно ночью во дворе пердешь глушака его помойки слушали, пока кто то не скинул на крышу стеклянную бутылку с водой, больше его не видели!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
МихА 58 минут назад
Параша а не музыка... Вой во время рвоты)). Если ЭТО говно нравится тебе это не значит, что она нравится всем. Долбись в уши в наушниках баран.
Двери все распахнул идиот, думал что сейчас все дома в округе выйдут на парковку плясать под это говно и говорить ему что он суперDJ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий Час назад
Пральна, полиция на такие вызовы не ездит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий Час назад
два дырявых петуха искали себе двух самцов, но нашли не того
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Максим Т. Час назад
А здесь была музыка? Странно, я не услышал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский Час назад
Вот не понять мне ни меломанов, ни дебилов, любящих говорить в транспорте по громкой связи, ни кричащих друг другу, при том что стоят напротив (часто алкашне свойственно). Ну вот что случилось с твоими ушами, что ты так живешь? Хотя случилось скорее всего с мозгами, точнее их отсутствием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич Час назад
Мечта всех жителей этого дома

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
ruslan d 2 часа назад
О, я так ржал, когда летом ночью приехали какие-то перцы во двор и врубили Шнура про *** на всю громкость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

787646



Другие посты автора
Популярное
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта...
12 человек, которым попались странные и загадочные вещи
12 человек, которым попались странные и загадочные вещи
Набирающие популярность
История системы оценивания на Руси. Разнообразие систем
История системы оценивания на Руси. Разнообразие систем
У Владимира Кузьмина отказали конечности
У Владимира Кузьмина отказали конечности
Искусственный интеллект в действии
Искусственный интеллект в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#позитив#интересно#ДТП#люди#Россия#фильм#подборка#Автовсячина
#Юмор#в мире#автомир#факты#авто аварии#забавно#природа#дети#интересное#Реакция
#фото#автомобили#машина#аварии#кино#милота#история#Китай#полиция#собака
Искусственный интеллект в действии Искусственный интеллект в действии Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Сотрудник пункта выдачи получил по лицу из-за пакета Сотрудник пункта выдачи получил по лицу из-за пакета Женщина решила проверить ковёр, разложив его на столе сотрудницы пункта выдачи Женщина решила проверить ковёр, разложив его на столе сотрудницы пункта выдачи В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро

На что жалуетесь?

Вернуться