Полуночный меломан на парковке

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Прослушивание музыки в машине в жилом квартале может быть опасно для здоровья и кошелька. Данный меломан пожалел, что в его автомобиле в ночное время громко играет музыка
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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