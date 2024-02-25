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Надёжная охрана

Надёжная охрана

Автор:
25 февраля 2024 11:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   воры   животные   забавно   ограбление   собака   
3627
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Двум ворам удалось ограбить дом в Уичито, в США, и унести драгоценности на сумму более 100 тысяч долларов, пока собаки наблюдали за всем, лёжа на диване.

Зато они их запомнили!)

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Метки: Видео   воры   животные   забавно   ограбление   собака   
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24  комментария
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28k
Павел 6 часов назад
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9k
alex9845 Полчаса назад
Видно что собаки очень напуганы.Ну а так да,все эти окна в пол,стеклянные двери -просто приглашение зайти.
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23k
BiZ 2 часа назад
ты главное знай - я за тобой слежу!
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316
ivandike 3 часа назад
И опять нигеры
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11k
Клёст 4 часа назад
Самих не убили, не покалечили, и слава Богу.
Думаю хозяева этому рады.
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53k
smakido 4 часа назад
Они немного боролись!
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3k
kca-opa 4 часа назад
У отца последний кобель лайка так рычал на рабочих, которые у двери на чердак лазили, что самому страшно было, к людям совершенно индифферентен был, ну может только носом в сторону поведёт, но как-то чужой ему, но знакомый отца полез в лодку, с мотором помочь, хватанул его за сапог, не злобно, так, говоря это наше, когда я за грибами ходил, при возвращении облаивать начинал километра за полтора, но ближе к 500м замолкал, запах чувствовал, и тут уже чудовище метров с 10 прыгало мне на грудь
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589
al-lav 5 часов назад
- Граждане воры. Вот вы обчистили квартиру. Вынесли все драгоценности и технику. Но тапки то вы зачем утащили?
- Да этот грёб..аный пёс всё время ходил за нами с тапками в зубах. Пришлось надеть.
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30k
AzuveR 5 часов назад
Ну полаяли же,так сказать ,обозначили своё присутствие.
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42k
Сергей 6 часов назад
Диван оставили, и на том спасибо.
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1k
BOOMMER452 6 часов назад
Откуда песики знают , что ценное диван или сейф
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2k
Igor Grishaev 6 часов назад
Породистые небось, для выставок держат, не фиг на мелочи отвлекаться
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92k
sapér Vodička 6 часов назад
Кто управляет камерой видео ?
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3k
Старожил 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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16
Роман ___ 6 часов назад
уголькам повезло, что диван не стали выносить, а так бы пёсели порвали бы.
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11k
Garpia121 6 часов назад
Хоть бы лапы о стекло не порезали. Главное они не пострадали, могли и и спереть.
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26k
Михаил Сметанкин 6 часов назад
Ну хоть самих себя не дали украсть, и на том спасибо )))
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897
Ирина Ласовская 6 часов назад
Ну вы слишком строги к собакенам, они же честно полаяли сначала...
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1k
kirill15 6 часов назад
Собаки: "Только бы не за нами пришли, только бы не за нами!" )))
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25k
SolomonA 7 часов назад
Где там собаки? Это порнография, а не собаки.
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19k
banzai7 7 часов назад
Могли бы и покормить собачек.
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