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Двум ворам удалось ограбить дом в Уичито, в США, и унести драгоценности на сумму более 100 тысяч долларов, пока собаки наблюдали за всем, лёжа на диване.
Зато они их запомнили!)
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Думаю хозяева этому рады.
- Да этот грёб..аный пёс всё время ходил за нами с тапками в зубах. Пришлось надеть.