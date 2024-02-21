Кто страшнее: питбуль или чихуахуа

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Любители животных любят говорить: "Маленькая собака до старости - щенок". В этом плане питбуль, конечно, кажется, эдакой машиной, а чихуахуа каким-то маленьким и непонятным существом.
Яростная машина для убийств, которая хочет вас сожрать и миленький питбуль.
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любом случае, прежде чем бросится - предупредит.
Мелочь пузатая - провокаторы.
Вот именно, смысл моего поста не в том, кто там злой, а кто больше наносит урона.
А про больших собак скажу, что чаще всего в их агрессивности виноват человек при воспитании питомца..