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Кто страшнее: питбуль или чихуахуа

Кто страшнее: питбуль или чихуахуа

Автор:
21 февраля 2024 11:08
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питбуль   Чихуахуа   животные   разница   собака   умора   
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Любители животных любят говорить: "Маленькая собака до старости - щенок". В этом плане питбуль, конечно, кажется, эдакой машиной, а чихуахуа каким-то маленьким и непонятным существом.

Яростная машина для убийств, которая хочет вас сожрать и миленький питбуль.

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Метки: Видео   Питбуль   Чихуахуа   животные   разница   собака   умора   
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18  комментариев
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Мало кто знает, но с китайского "чихуа-хуа" переводится как "неведомая кусачая хрень" или на кантонском диалекте "исчадье ада".
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1k
tvcshnik 15 минут назад
Мелкие собаки злые потому-что зло концентрировано в них. В больших пёселей равномерно распределено.
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12k
Vampire Полчаса назад
Из личного опыта: Большая собака, как правило, прошла дрессуру и , в
любом случае, прежде чем бросится - предупредит.
Мелочь пузатая - провокаторы.
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Этот пробник собаки, ошибка природы.
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21k
Александр Час назад
А ниже надо было разместить список тех кого загрызли чихуяхуя и питбули, сравнить количество.
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6k
Babangdida 2 часа назад
Були вообще-то собаки-компаньоны и няньки для детей. Монстрами их делают ущербные владельцы.
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GoodNeon

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