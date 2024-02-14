Впечатляющий медиафасад на территории корейского курортного комплекса

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В корейском Инчхоне недавно открылся курортный комплекс Inspire Entertainment Resort, который включает в себя отели, крытый аквапарк, рестораны, магазины и другие развлекательные объекты. Одной из главных достопримечательностей этого места является впечатляющий медиафасад.
Буйство красок.
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