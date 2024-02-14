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Впечатляющий медиафасад на территории корейского курортного комплекса

Впечатляющий медиафасад на территории корейского курортного комплекса

Автор:
14 февраля 2024 12:57
Метки: Видео   Ичхон   Южная Корея   в мире   интересно   курорт   
862
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В корейском Инчхоне недавно открылся курортный комплекс Inspire Entertainment Resort, который включает в себя отели, крытый аквапарк, рестораны, магазины и другие развлекательные объекты. Одной из главных достопримечательностей этого места является впечатляющий медиафасад.

Буйство красок.

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Метки: Видео   Ичхон   Южная Корея   в мире   интересно   курорт   
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vasilykopkov 11 минут назад
В Вегасе есть старая улица Fremont, там такая технология была внедрена ещё в 80-х годах прошлого века. Причем медиа-крыша вдоль всей улицы была на тот момент из разноцветных лампочек. Мощных светодиодов и панелей ещё не было. Качество конечно было не очень, но сам масштаб шоу меня поразил конечно. Например, вдоль всей улицы пролетала четвёрка истребителей, танцевали анимированные персонажи и т.п. Так что все новое - это хорошо забытое старое. Сейчас там всё на современной элементной базе.
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