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3 причины, почему крысы — хорошие животные

3 причины, почему крысы — хорошие животные

Автор:
14 февраля 2024 11:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   грызуны   животные   забавно   крысы   милота   позитив   факт   
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Большинство людей ненавидит крыс! Мол, это грязные, страшные, глупые, кровожадные, всеядные твари, которые еще и страшные болезни распространяют. Да уж, неплохой списочек. И такая репутация за ними тянется уже очень давно. Однако, эти ребята совсем не заслужили такого отношения, ибо они стали жертвами дурных стереотипов и слухов.


Даже в чуме они не виноваты, ибо вся вина лежит на блохах, которые, кстати, не церемонились в выборе "транспорта". Не верите? Тогда спросите хотя бы мастера Сплинтера! Да, жизнь у этих грызунов не сахар, но если крыска станет вашим питомцем, вы удивитесь, какое это чудное создание. И вот вам три мощных аргумента, которые поведала автор видео.

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Метки: Видео   грызуны   животные   забавно   крысы   милота   позитив   факт   
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7  комментариев
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2k
Жирный бот Час назад
Обожаю крыс) но больше не заведу - мало живут
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Егор 11 минут назад
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493
Денис Веселов Полчаса назад
Анфиска , последняя была, всё больше ни . может если толь буду знать что крыска меня переживёт)))
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59k
alertol 53 минуты назад
Надо отличать домашних и диких, дикие реально переносят болезни.
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11k
Vacony Час назад
Живут мало и крайне часто болеют... Пока мелкие подростки пахнут... а так да ничего страшного, забавные... Но надо выгуливать а не держать взаперти в клетке
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6k
Lexx Час назад
Тот кто считает крыс глупыми - сам дурак.
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