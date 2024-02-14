3 причины, почему крысы — хорошие животные

Большинство людей ненавидит крыс! Мол, это грязные, страшные, глупые, кровожадные, всеядные твари, которые еще и страшные болезни распространяют. Да уж, неплохой списочек. И такая репутация за ними тянется уже очень давно. Однако, эти ребята совсем не заслужили такого отношения, ибо они стали жертвами дурных стереотипов и слухов.
Даже в чуме они не виноваты, ибо вся вина лежит на блохах, которые, кстати, не церемонились в выборе "транспорта". Не верите? Тогда спросите хотя бы мастера Сплинтера! Да, жизнь у этих грызунов не сахар, но если крыска станет вашим питомцем, вы удивитесь, какое это чудное создание. И вот вам три мощных аргумента, которые поведала автор видео.
Источник:
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