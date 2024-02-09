Любимое место кошки в доме

У домашних питомцев, как и у нас, масса важных дел среди дня. Им нужно плотно перекусить, устроить гонки по дому, сразиться с комнатным растением, занять абсолютно все лежанки и кровати и многое другое. Разумеется, после такого пушистые очень устают, и котейка из ролика прекрасно продемонстрировала это.

После рабочих смен по тыгыдыкам у нее совершенно не остаётся сил. И единственное, на что у пушистой хватает энергии, — это на финальный забег до лежанки.