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Сообщество Без кота и жизнь не та 1994 поста • 501 подписчик подписаться
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Любимое место кошки в доме

Любимое место кошки в доме

Автор:
09 февраля 2024 16:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кошка   кресло мешок   лежанка   
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Кошка хорошо проводит время, прыгая на кресло-мешок хозяев.

У домашних питомцев, как и у нас, масса важных дел среди дня. Им нужно плотно перекусить, устроить гонки по дому, сразиться с комнатным растением, занять абсолютно все лежанки и кровати и многое другое. Разумеется, после такого пушистые очень устают, и котейка из ролика прекрасно продемонстрировала это.

После рабочих смен по тыгыдыкам у нее совершенно не остаётся сил. И единственное, на что у пушистой хватает энергии, — это на финальный забег до лежанки.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кошка   кресло мешок   лежанка   
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