"Блокировка сигнала": как успокоить злую кошку



Не все котики добрые и милые. В некоторых из них живут настоящие тигры, которых так просто не погладишь. Однако почему так? Ведь, все это как-то странно и подозрительно. Автор видео решила выдвинуть смелую теорию, которая звучит глупо и смешно.

