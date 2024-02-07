"Блокировка сигнала": как успокоить злую кошку

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Не все котики добрые и милые. В некоторых из них живут настоящие тигры, которых так просто не погладишь. Однако почему так? Ведь, все это как-то странно и подозрительно. Автор видео решила выдвинуть смелую теорию, которая звучит глупо и смешно.
А что, если коты... это пришельцы? Не спешите смеяться, потому что девушка привела неопровержимые доказательства. Вот, что будет, если заблокировать им сигнал из космоса. Шах и мат, скептики. Проверьте на своих пришельцах.
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Негоже терпеть таких хозяек!
Ну так то, при отделении блока управления вследствие хаотичности остаточных сигналов курица продолжает хаотично носится пока полученные сигналы не сойдут на нет.
p.s. Зимой, после отделения БУ механизм лучше сразу на чистый снег бросать, а летом держать приходится до тех пор, пока жидкость из гидросистемы вся не сойдёт.