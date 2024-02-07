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Сообщество Без кота и жизнь не та 1985 постов • 501 подписчик подписаться
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"Блокировка сигнала": как успокоить злую кошку

"Блокировка сигнала": как успокоить злую кошку

Автор:
07 февраля 2024 13:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Блокировка сигнала   Видео   Прикол   Юмор   животные   как успокоить злую кошку   кошка   
3837
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Не все котики добрые и милые. В некоторых из них живут настоящие тигры, которых так просто не погладишь. Однако почему так? Ведь, все это как-то странно и подозрительно. Автор видео решила выдвинуть смелую теорию, которая звучит глупо и смешно.

А что, если коты... это пришельцы? Не спешите смеяться, потому что девушка привела неопровержимые доказательства. Вот, что будет, если заблокировать им сигнал из космоса. Шах и мат, скептики. Проверьте на своих пришельцах.

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Метки: Блокировка сигнала   Видео   Прикол   Юмор   животные   как успокоить злую кошку   кошка   
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32  комментария
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17k
Александр Н. 4 часа назад
Инопришиленец...
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978
КиriIL 52 минуты назад
Каков хозяин такая и скотинка
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7k
Евгений Д 56 минут назад
Издевается над кошкой
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16k
Типа граф Час назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Злобный Час назад
Ссылка m.youtube.com
лайфхак
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23k
Valiko 2 часа назад
Чтоб не держать постоянно руку, приобретайте блокиратор.
Чтоб не держать постоянно руку, приобретайте блокиратор.Посмотреть
Чтоб не держать постоянно руку, приобретайте блокиратор.
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843
бдятел 2 часа назад
За шкирбон и в окошко!
Негоже терпеть таких хозяек!
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15k
Ivan 2 часа назад
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21k
Dobrovit 2 часа назад
Шапочку из фольги ей нужно...
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766
Ринат Фамутдинов 2 часа назад
Кошак... гипнотизировал мою маму... всегда рядом с ней и... мама его благодарила "всякими" вкусняшками. Я его назвал - "Знаток всех бабских струн, весельчак и хохотун"
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8k
perekrestok 2 часа назад
Какие нафиг пришельцы? Кошка просто играется.
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300
ApolloOne 2 часа назад
Себя заблокируй, дура тиктокерная.
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812
Андрей Граф 3 часа назад
чурка не русская... лучше бы в тряпку молчала...
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9k
Uron 3 часа назад
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Бывалый 3 часа назад
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6k
Wadim 3 часа назад
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11k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ничего удивительного. С курЯми аналогичная фигня. Достаточно курице принудительно завести голову под крыло и всё: антенна, которая находится в гребешке, перестаёт принимать сигнал и блок управления становится бесполезным, исп.механизмы замирают. Если отделить антенну вмести с блоком управления, то происходит то же самое - курица перестаёт функционировать.
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19k
Голос Вселенной 3 часа назад
Кусок скотча малярного можно наклеить вместо руки. Тоже будет экранировать сигнал из космоса. )))
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59k
dima423 4 часа назад
Во время блокировки взгляд у кошки такой, как будто она убить хочет)
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7k
Alex 4 часа назад
Ах тыж, хитроя ж**па
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