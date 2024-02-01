Долгая подготовка к атаке

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Говорят, коты - это сплошная грация, изящество и загадочность... Но это не всегда так, ведь порой они превращаются в настоящих чудиков, и начинают вытворять самые странные и уморительные вещи.
Вот уж правда - страшнее кошки зверя нет)
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