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Сообщество Без кота и жизнь не та 1972 поста • 499 подписчиков подписаться
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Долгая подготовка к атаке

Долгая подготовка к атаке

Автор:
01 февраля 2024 10:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   атака   животные   кошка   
1214
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Говорят, коты - это сплошная грация, изящество и загадочность... Но это не всегда так, ведь порой они превращаются в настоящих чудиков, и начинают вытворять самые странные и уморительные вещи.

Вот уж правда - страшнее кошки зверя нет)

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   атака   животные   кошка   
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7  комментариев
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62k
pynh Час назад
Настолько долгая, что ноги успели переодеться?
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311
Сеня 7 минут назад
-Нет, я не хочу! А внутренний голос -Ты должен!
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1k
b_e_l_i_a_l 24 минуты назад
ага! у кошек во врагах и злая нога! запишем...
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2k
Иван Иванов 57 минут назад
Её просто "ломает".Это ведь кошка
Это не подготовка к атаке
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20k
Bill 58 минут назад
Мужика ей надо.
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28k
Lehoia Час назад
Не родственник случайно?
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